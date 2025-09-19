قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة حلوان مستعدة لانطلاق العام الجامعي الجديد 2025–2026
صواريخ بانتسير.. وحش روسي جديد يدخل الخدمة العسكرية
فوز متحف قصر محمد علي بالمنيل بالمركز الأول كأفضل مشاركة على مستوى المتاحف لعام 2025
400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية
أول تعليق من مدرب تشيلسي قبل مواجهة مانشستر يونايتد
جوارديولا يمتدح هالاند ويقلل من استثمارات أرسنال قبل القمة المرتقبة
يوسف أبو كويك: المنظومة الصحية في غزة تنهار والغارات الإسرائيلية تمتد جنوبًا
المسؤولية الطبية.. الحصول على موافقة المريض قبل الجراحة أو تقرير طبي بديل
برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية
موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جوارديولا يمتدح هالاند ويقلل من استثمارات أرسنال قبل القمة المرتقبة

هالاند
هالاند
إسلام مقلد

أشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بنجمه النرويجي إيرلينج هالاند، مؤكدًا أن أرقامه القياسية في دوري أبطال أوروبا تعكس قيمته الكبيرة، وأن الفريق السماوي محظوظ بامتلاكه مهاجمًا بهذه الجودة.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب مباراة نابولي: "ماذا يمكنني أن أقول؟ الأرقام تتحدث عن نفسها، نحن محظوظون بوجود هالاند. لقد أصبح أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا في دوري الأبطال خلال 49 مباراة فقط. يكفي أن ننظر إلى أسماء مثل فان نيستلروي، ليفاندوفسكي، وأسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، والآن هالاند يقف بينهم. إنه مذهل حقًا من حيث إحراز الأهداف".

وحول مستقبل اللاعب النرويجي، قال المدرب الإسباني: "إذا استمر بنفس المستوى ولعب لعشر سنوات مقبلة، فلا يوجد ما يمنعه من تحطيم كل الأرقام القياسية. الأمر يعتمد على الاستمرارية، اكتساب الخبرة، تسجيل الأهداف الحاسمة، والحفاظ على العقلية القوية".

وعن الانتصار الأخير على نابولي، أشاد جوارديولا بأداء لاعبيه قائلاً: "لقد أظهرنا انضباطًا وذكاءً كبيرين خاصة بعد طرد قائد نابولي جيوفاني دي لورينزو. كل تمريرة كانت محسوبة، وكل لاعب يعرف تمامًا ما عليه فعله. مواجهة فرق أنطونيو كونتي دائمًا معقدة، لكن الفريق تعامل بشكل رائع تحت الضغط".

وأبدى المدرب قلقه بشأن جاهزية لاعب الوسط الإسباني رودري قبل المواجهة المرتقبة أمام أرسنال يوم الأحد، موضحًا: "لقد كان ذكيًا بطلب الخروج أمام نابولي لأنه لم يكن مرتاحًا تمامًا بعد عودته من إصابة في الركبة. سنقيم حالته يوم المباراة ونرى إن كان بإمكانه المشاركة".

كما تحدث عن ضغط جدول المباريات قائلاً: "لدينا يومان فقط للتعافي قبل مواجهة أرسنال. سنمنح اللاعبين الراحة الكافية لاستعادة الطاقة، ونراقب كل التفاصيل يومًا بيوم لضمان جاهزية الجميع".

وفي تعليق ساخر، تناول جوارديولا استثمارات أرسنال الصيفية بقوله: "إذا فاز أرسنال باللقب فسيكون بسبب الأموال التي أنفقوها، وليس بالضرورة لأنهم طوروا لاعبيهم. الأمر نفسه ينطبق على ليفربول، وليس مانشستر سيتي فقط".

