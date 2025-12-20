ChatGPT ينضم لعمالقة الإنترنت.. هذه المنصات الأكثر شعبية على الإنترنت في 2025

كشف تقرير حديث صادر عن شركة كلاود فلير Cloudflare، عن تصاعد الحضور العالمي لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بعدما أصبح ChatGPT ضمن قائمة أكثر 40 وجهة رقمية زيارة على الإنترنت، في مؤشر واضح على التحول المتسارع في أنماط استخدام الإنترنت عالميا.

وأوضح التقرير أن منصات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها جوجل وفيسبوك وإنستجرام، واصلت تصدرها لقائمة المواقع الأكثر استخداما، إلا أن عام 2025 تميز بنمو لافت في خدمات الذكاء الاصطناعي التفاعلي.

وفيما يلي نستعرض تصنيفات Cloudflare لأكثر خدمات الإنترنت شعبية لعام 2025:

أكثر مواقع الإنترنت استخداما

جوجل

فيسبوك

آبل

مايكروسوفت

إنستجرام

خدمات أمازون ويب

يوتيوب

تيك توك

أمازون

واتساب

أبرز مواقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك

إنستجرام

تيك توك

سناب شات

لينكدإن

إكس (تويتر سابقا)

كواي

Discord

Pinterest

ريديت

خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي

ChatGPT (OpenAI)

Claude (Anthropic)

Perplexity

Gemini (جوجل)

Character.AI

GitHub Copilot

Windsurf AI

QuillBot

جروك (xAI)

ديبسيك

أبرز منصات التجارة الإلكترونية

أمازون

Shopee

Temu

شوبيفاي

Taobao

آيباي

Alibaba

Shein

Mercado Libre

AliExpress

وأفادت Cloudflare، وهي شركة متخصصة في خدمات الحوسبة السحابية، بارتفاع حركة الإنترنت العالمية بنسبة 19% خلال العام الجاري، مع تزايد اعتماد المستخدمين على التكنولوجيا في التواصل والترفيه اليومي.

واعتمدت الشركة في إعداد تصنيفاتها على بيانات مجمعة من نظام أسماء النطاقات DNS، الذي يوجه حركة المرور إلى مواقع عملائها من خلال تحويل أسماء النطاقات إلى عناوين IP.

ووفقا لشركة OpenAI، بلغ عدد المستخدمين النشطين لتطبيق ChatGPT نحو 700 مليون مستخدم حتى سبتمبر الماضي، منذ إطلاقه في نوفمبر 2022، ما يعكس وتيرة التبني المتسارعة لهذه التقنية.

وقد أصبح ChatGPT واحدا من أكثر 40 موقعا زيارة على الإنترنت خلال عام 2025، ما يسلط الضوء على النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليدي بين مستخدمي الإنترنت.