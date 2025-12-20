نيسان تطلق سيارة سيرينا 2025 الجديدة بخاصية تعديل حجم الشبكة الأمامية

​رغم انسحابها من سوق الميني فان في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2017، لا تزال شركة نيسان تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه الفئة في الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها اليابان. وفي أحدث ظهور لها لعام 2026، أطلقت نيسان نسخة محدثة من أيقونتها "سيرينا" (Serena)، مقدمةً مفهومًا جديدًا يمنح المشتري حرية اختيار "حجم وشكل" الواجهة الأمامية، لتتحول السيارة من مجرد ناقلة عائلية إلى مركبة تعبر عن شخصية مالكها بوضوح كبير.

​فلسفة الواجهة المتعددة واختلاف الفئات

​أبرز ما جاء في تحديث منتصف العمر لنيسان سيرينا هو تصميم "الشبك الأمامي" المرتبط بالفئة المختارة، حيث يحصل المشترون في الفئات العليا مثل "Luxion" و"Highway Star V" على إعادة تصميم كاملة للواجهة تعتمد على نمط شبكي مائل رأسيًا، يندمج ببراعة مع أضواء LED النهارية العمودية.

وفي المقابل، تطل فئة "Autech" بلمسات من الكروم الداكن والمرايا المعدنية، مما يمنح العميل خيارًا جماليًا يتراوح بين الأناقة الهادئة والرياضية الهجومية، وهو ما يكسر رتابة التصميم الموحد المعتاد في هذه الفئة.

​قفزة رقمية في أحضان “جوجل”

​داخل المقصورة، لم يعد الترفيه مجرد شاشة عرض، بل تحول إلى منظومة ذكية متكاملة؛ حيث اعتمدت نيسان نظام "NissanConnect" المدمج بخدمات جوجل (Google Built-in).

يتيح هذا النظام للسائق الوصول المباشر إلى خرائط جوجل، والمساعد الصوتي، ومتجر التطبيقات دون الحاجة لربط الهاتف.

ولإضفاء مزيد من الرفاهية لركاب الصفوف الخلفية، وفرت نيسان شاشة سقف اختيارية عملاقة قياس 15.6 بوصة، لتتحول السيارة إلى صالة عرض متنقلة تضمن رحلة ممتعة لجميع أفراد العائلة.

​الذكاء الاصطناعي في خدمة السلامة العائلية

​استجابت نيسان لآراء عملائها عبر إضافة ميزات تقنية ذكية تعزز من مستويات الأمان والراحة، مثل خاصية "ذاكرة دواسة e-Pedal" التي تحفظ إعدادات السائق المفضلة، ونظام التنبيه للمقاعد الخلفية لضمان عدم نسيان الأمتعة أو الأطفال عند مغادرة السيارة.

كما تم تحديث نظام الرؤية المحيطية الذكي ليشمل أوضاع عرض ثلاثية الأبعاد وزوايا رؤية واسعة تساعد في رصد النقاط العمياء عند التقاطعات المزدحمة، مما يمنح السائق ثباتًا وثقةً خلف المقود.

​القلب النابض والرهان على تقنية e-POWER

​ميكانيكيًا، حافظت نيسان على خيارات الدفع الموثوقة دون تغييرات جذرية تحت الغطاء، حيث تتوفر السيارة بمحركات البنزين التقليدية أو نظام "e-POWER" الهجين الشهير.

يعتمد هذا النظام على محرك كهربائي لدفع العجلات بشكل كامل، بينما يعمل محرك البنزين كمولد للطاقة فقط، مما يوفر تجربة قيادة صامتة وسلسة تشبه السيارات الكهربائية بالكامل، مع كفاءة استهلاك وقود تجعلها الخيار الأول للعائلات التي تبحث عن الاقتصاد دون التضحية بالمساحة الرحبة.