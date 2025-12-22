قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدية رمضان للمواطنين.. تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن واستقرار الأسواق

أكد النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ،أن هناك حالة من الاستقرار في الأسعار التي تشهدها كل مصادر البروتين الحيواني من لحوم وألبان والدواجن بمشتقاتها،مثمنا جهود الدولة ووزارة الزراعة، في السيطرة على أسعار الأعلاف والمتابعة المستمرة وفرض رقابة مكثفة على صناعة الأعلاف في مصر.

وأوضح أمين عام الفلاحين في تصريحات له اليوم الاثنين،أن وزارة الزراعة دائما سباقة في تكثيف جهود زيادة الانتاج، وضخ المزيد من السلع المختلفة من لحوم دواجن ومنتجاتهما وبقوليات ومنتجات تصنيع غذائي، بمنافذها وتكثيف ذلك خلال الاستعداد لشهر رمضان والأعياد والمواسم في محاولة منها لرفع العبء عن كاهل المواطنين،مؤكدا علي انخفاض أسعار اللحوم والدواجن في بداية شهر رمضان المعظم.

وشدد ابواللوز على أنه لا توجد أي زيادات في أسعار اللحوم في الوقت الحالي حتي انتهاء شهر رمضان وخلال أيام العيد، حيث شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم ، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

كما شهدت المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للأغذية، أحد شركات وزارة التموين، كميات كبيرة يوميا من اللحوم والسلع الغذائية المختلفة، ومنافذ وزارة الزراعة، لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على السلع باسعار مخفضة، وذلك بعد أن انخفضت أسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن في منافذ التموين والمجمعات الأستهلاكية ومنافذ الزراعة، بنحو 20% بعد مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار.

