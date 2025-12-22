قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

خدمات مميزة للمواطنين.. افتتاح قسم للجوازات بـ مول "جرين بلازا" بالإسكندرية

مصطفى الرماح

إفتتحت وزارة الداخلية قسم للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالمركز التجارى (جرين بلازا) بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية ، حيث يتم من خلاله تقديم الخدمات لجمهور المواطنين من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً دون التقيد بالإختصاص المكانى للمواطنين .
   


يأتى ذلك إستمراراً لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر .

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين  وزيادة إنتشارها بكافة أرجاء الجمهورية وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر .


 

