محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
استقرار نسبي.. تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم
جبران: الانتهاء من 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل ونشرها قرببا
قرار رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
محافظات

تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير

د. وليد الفرماوى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية عن استعداد 100 مركز شباب ونادى على مستوى المحافظة لاستقبال المواطنين لمتابعة مباراة المنتخب الوطني مباشرة اليوم مع زيمبابوي، ضمن أولى مباريات منتخبنا القومي في بطولة الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب، على شاشات العرض الكبيرة داخل المراكز، في أجواء جماهيرية حماسية ومليئة بالتشجيع والمشاركة الوطنية.
وتأتي هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، لتشجيع الشباب والمواطنين على التفاعل مع الأحداث الرياضية الوطنية، وإتاحة الفرصة لهم لمتابعة المباراة في أماكن مجهزة لاستقبال الجمهور بشكل آمن ومريح، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.


وأكد الدكتور وليد الفرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المراكز مجهزة بكل الإمكانيات اللازمة، بدءًا من شاشات العرض الكبيرة وأماكن الجلوس المريحة، مرورًا بالخدمات المساندة التي تضمن تجربة ممتعة لكل الحضور، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المبادرة خلق أجواء احتفالية تشجع اللاعبين وتزيد من حماس الجماهير لدعم المنتخب الوطني.
تأتي، هذه الخطوة ضمن جهود مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لتمكين أكبر عدد من المواطنين من متابعة اللقاءات المهمة، وخلق أجواء جماهيرية حماسية داخل مراكز الشباب، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بالمباراة والمشاركة في التشجيع بحرية وسهولة، في رسالة دعم مستمرة للمنتخب الوطني في جميع منافساته.
كما أعلنت، عن تنظيم مسابقة لمتابعي المباراة على تطبيق "شباب سبورت"، حيث يمكن للجمهور المشاركة بتوقع نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي، مع فرصة للفوز بجوائز تحفيزية، في خطوة تهدف إلى زيادة التفاعل وإضفاء روح المرح والحماس على متابعة اللقاءات الرياضية.

القليوبية المنتخب الوطنى مديرية الشباب والرياضة بطولة الأمم الأفريقية محافظة القليوبية

