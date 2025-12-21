قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سوق واعدة .. رئيس تجارية القليوبية: استثمارات مصرية تتجاوز 12 مليار دولار في أفريقيا

رئيس الغرفة التجارية
رئيس الغرفة التجارية
إبراهيم الهواري

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز التنمية في القارة الأفريقية، تمثل خارطة طريق استراتيجية تدعم المصالح الاقتصادية المصرية، وتفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص، خاصة الغرف التجارية والمستثمرين المحليين.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن توسع الاستثمارات المصرية في أفريقيا، والتي تجاوزت 12 مليار دولار، إلى جانب تنامي حجم التبادل التجاري مع القارة، يعكس نجاح السياسة الاقتصادية الخارجية للدولة، ويؤكد قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الأفريقية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أن المحاور الخمسة التي تقوم عليها الرؤية المصرية للتنمية في أفريقيا، لا سيما دعم التجارة البينية، والممرات اللوجستية، والطاقة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمثل فرصًا حقيقية لمنتسبي الغرف التجارية، وتُسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز سلاسل الإمداد.

وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن محافظة القليوبية، بما تمتلكه من قاعدة صناعية وتجارية قوية، قادرة على الاستفادة من هذه التوجيهات، سواء من خلال التوسع في التصدير إلى الأسواق الأفريقية أو الدخول في شراكات استثمارية جديدة، مؤكدًا أن الغرفة التجارية ستعمل على دعم التجار والصناع وتوعيتهم بالفرص المتاحة في القارة الأفريقية.

القليوبية محافظة القليوبية الغرفة التجارية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية تجارية القليوبية

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

