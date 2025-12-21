رئيس مياه القليوبية يتفقد محطة رفع الصرف الصحي بأتريب وورش الصيانة والطوارئ ومخازنها ببنها

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، زيارة مفاجئة شملت محطة رفع الصرف الصحي بأتريب بمدينة بنها، وورش الصيانة المركزية للصرف الصحي والطوارئ، ومخازن الورش، للوقوف على الحالة الفعلية للتشغيل وجاهزية فرق الطوارئ.

وخلال الزيارة المفاجئة لمحطة رفع الصرف الصحي بأتريب، تابع رئيس الشركة انتظام العمل وكفاءة التشغيل، وحالة المعدات والمهمات، ومدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة للتصرفات الواردة للمحطة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات فنية، بما يضمن منع الطفوحات والحفاظ على الاستقرار البيئي وخدمة المواطنين دون انقطاع.

كما شملت الزيارة المفاجئة المرور على ورش الصيانة المركزية للصرف الصحي والطوارئ، حيث تفقد الورش المختلفة واطلع على مستوى الجاهزية الفعلية للمعدات والسيارات وماكينات الطوارئ، وآليات التحرك السريع في حالات الأعطال المفاجئة والأزمات، مشددًا على أن ورش الصيانة تمثل الركيزة الأساسية لاستدامة منظومة الصرف الصحي وخط الدفاع الأول للحفاظ على كفاءة الشبكات والمحطات.

وقام المهندس محمد إبراهيم فودة بتفقد مخازن ورش الصيانة، حيث اطمأن على توافر قطع الغيار والمهمات الاستراتيجية، وحسن تنظيم المخزون، وسرعة صرف المستلزمات الفنية لفرق الصيانة، موجّهًا بضرورة إحكام الرقابة على منظومة المخازن وربطها بخطط التشغيل والصيانة لضمان سرعة الاستجابة وعدم تعطل الأعمال.

وأكد رئيس الشركة خلال الجولة على أهمية رفع كفاءة الأطقم الفنية، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، والاستعداد الدائم على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ، مشددًا على أن الزيارات المفاجئة تأتي ضمن خطة الشركة لضبط الأداء وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة القليوبية.