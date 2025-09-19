إعلامي يكشف موقف عبد الواحد السيد من رحيل زيزو عن الزمالك

كشف الإعلامي والناقد الرياضي أحمد عبدالباسط، عن رأي الكابتن عبد الواحد السيد في رحيل زيزو عن الزمالك.

وكتب عبد الباسط : "عبد الواحد السيد :

أرى أن رحيل أحمد سيد زيزو إلى الأهلي أراح (أوضة اللبس) في نادي الزمالك".

وتترقب جماهير نادي الزمالك موعد المباراة المقبلة لفريقها في الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز الذي حققه الفارس الأبيض على الإسماعيلي أمس الخميس في الجولة السابعة من المسابقة، حيث يأمل عشاق القلعة البيضاء أن يواصل الفريق انتصاراته في مشوار البحث عن لقب محلي غائب منذ سنوات.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام الجونة، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناة "أون تايم سبورتس" اللقاء بشكل حصري باعتبارها الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري خلال المواسم الأخيرة.