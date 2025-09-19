قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو وإمام عاشور الأبرز.. غيابات قوية تضرب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من غيابات بالجملة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق المواجهة المرتقبة في تمام الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

غيابات الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

ويفقد الأهلي خدمات أحمد سيد “زيزو” بسبب إصابة عضلية، وإمام عاشور بعد إصابته بفيروس A.

إلى جانب زيزو وإمام عاشور، يغيب  الثلاثي أشرف داري وكريم فؤاد ومحمد شكري، بسبب الإصابة أيضاً، إضافة إلى أحمد عبد القادر الذي يخضع للتأهل.

ويعيش الأهلي أزمة كبيرة على مستوى النتائج، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات بمسابقة الدوري، كما حقق انتصارًا يتيمًا منذ انطلاق المسابقة.

وتراجع الأهلي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

في المقابل، يخوض سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه علي ماهر، مباراة اليوم بحالة معنوية رائعة، بعد تحقيق الفوز على آخر 3 مباريات بالدوري.

ويستهدف سيراميكا كليوباترا استغلال تعثر الأهلي في الفترة الأخيرة، بخطف نقاط المباراة الثلاث، واقتحام المربع الذهبي.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط.

