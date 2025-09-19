قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط موقع التنسيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة
كيف يؤدي المسافر صلاة الجمعة.. يتركها أم يصليها قصرًا؟
مبادرة أسوان تتحول إلى "ذهب مصر" لتوثيق الهوية البصرية للمدن
وزير الخارجية يعلن عن مشروع سعودي عقاري سياحي للاستثمار بالبحر الأحمر
قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري
مًهلة 10 أيام لفسخ العقد.. بند مفاجئ في عقد مورينيو مع بنفيكا
انطلاق عمومية نادي الزهور.. استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة
وزير الزراعة: مصر على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء في السعودية
انقلاب سيارة محملة بـ70 طن ذرة صفراء في منشأة القناطر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يقترب من 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم
رياضة

انطلاق عمومية نادي الزهور.. استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة

الجمعية العمومية للزهور
الجمعية العمومية للزهور
محمد سمير

انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجمعية العمومية "الاجتماع الخاص" بمقر نادي الزهور الرئيسي بمدينة نصر، وذلك للمشاركة في إجراءات التصويت على توفيق أوضاع لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور تعديلات قانون الرياضة.

وقد وجّه نادي الزهور الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي للعام المالي 2024-2025 لحضور الاجتماع الخاص للنظر في جدول الأعمال، والذي يتضمن اعتماد التعديلات المقترحة بلائحة النظام الأساسي بما يتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، وذلك وفق الضوابط الواردة بقرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025.

وتقام الجمعية العمومية لتعديل بنود اللائحة بنادي الزهور لعدد 43 لجنة انتخابية باستخدام منظومة التصويت الإلكتروني كأول نادي رياضي يتم فيه التصويت بنظام إلكتروني وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وهيئة النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة.

ويتم التوقيع في كشوف التسجيل بموجب بطاقة عضوية النادي لعام 2024-2025 بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة.

ويُعد الاجتماع صحيحًا بحضور 2000 عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين يملكون حق الحضور والتصويت.

وبدأت عملية التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحًا وتمتد حتى السابعة مساءً، مع إيقافها لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة.

وقد بدأ أعضاء النادي في التوافد منذ الصباح الباكر للتسجيل في الكشوف وقضاء يوم ممتع في النادي خاصةً مع برنامج اليوم الثري الذي يقدمه مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد الدمرداش.

وفي إطار حرص نادي الزهور على تيسير مشاركة الأعضاء، أعلنت إدارة النادي عن توفير أتوبيسات مجانية ذهابًا وإيابًا وفق خط سير محدد من أمام بوابة (1)، فضلًا عن إتاحة أماكن انتظار السيارات (بارك النادي – والبارك أسفل الكوبري أمام بوابة 2)، مع فتح بوابة (2) لتسهيل الدخول والخروج.

وتزامنًا مع انعقاد الجمعية العمومية، نظمت إدارة النادي عددًا من الفعاليات والاحتفاليات لتوفير أجواء عائلية راقية تليق بأعضاء نادي الزهور في هذا اليوم الهام.

