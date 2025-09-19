قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط موقع التنسيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة
كيف يؤدي المسافر صلاة الجمعة.. يتركها أم يصليها قصرًا؟
مبادرة أسوان تتحول إلى "ذهب مصر" لتوثيق الهوية البصرية للمدن
وزير الخارجية يعلن عن مشروع سعودي عقاري سياحي للاستثمار بالبحر الأحمر
قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري
مًهلة 10 أيام لفسخ العقد.. بند مفاجئ في عقد مورينيو مع بنفيكا
انطلاق عمومية نادي الزهور.. استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة
وزير الزراعة: مصر على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء في السعودية
انقلاب سيارة محملة بـ70 طن ذرة صفراء في منشأة القناطر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يقترب من 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يتحدى الهلال في كلاسيكو ناري بـ الدوري السعودي

الأهلي والهلال
الأهلي والهلال
محمد السعيد

يستضيف فريق الأهلي نظيره الهلال، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المُكرمة، على ملعب “الإنماء”.

الأهلي ضد الهلال

ويتسلح الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسلة، بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز على الهلال في الكلاسيكو والدخول في المنافسة على الصدارة “مبكرا”.

وكان الراقي سقط في فخ التعادل السلبي مع الاتفاق في الجولة الماضية من دوري روشن.

في المقابل، يدخل الهلال لقاء اليوم بوضع مشابه للأهلي، حيث تعادل مع القادسية 2-2 في الجولة الماضية، وتعد مباراة اليوم اختبار صعب لمدرب الزعيم سيموني إنزاجي الذي تنتظر منه جماهير ناديه المنافسة بقوة على جميع الألقاب هذا الموسم.

ويحتل الهلال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، يليه الأهلي في المركز الثامن بنفس الرصيد.

الأهلي الهلال الدوري السعودي دوري روشن

