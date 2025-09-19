نجم مانشستر سيتي: هالاند سيحقق جميع الأرقام القياسية

أشاد فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، بالقدرة التهديفية العالية لزميله في لفريق إيرلينج هالاند، بعد هدفه نابولي، أمس الخميس، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هالاند الهدف الأول لمانشستر سيتي، ليصبح أسرع لاعب في دوري أبطال أوروبا يسجل 50 هدفاً وذلك خلال 49 لقاء.

وقال فودين في تصريحات أبرزها موقع نادية: “يبدو أن هالاند سيحطم جميع الأرقام القياسية”.

وأضف: “حتى في سنه، ما فعله غير مسبوق، لا أعتقد أن أحدًا سيحطم الأرقام القياسية التي سيحطمها إذا استمر في اللعب بنفس الطريقة”.

وتابع: “كان الشوط الأول محبطًا بعض الشيء، فلم أتمكن من لمس الكرة كثيرًا بين الخطوط نظرًا لتماسك خط وسطهم”.

وشدد فودين: “لكنني كنت أعلم في الشوط الثاني، عندما انفتحت المباراة قليلًا، أنه ستكون هناك فرصة أو فرصتان لتسديد الكرة”.

وواصل: “نجحت في تسديد الكرة، وهذا شيء تدربنا عليه في التدريبات، إيرلينج سيكون دائمًا متواجد”.

وأكد: “أعلم أنه موجود قبل أن ألعب الكرة، لذا كل ما يهم هو التواصل معه ومحاولة تكرار ذلك الآن، وآمل أن يسجل المزيد من الأهداف وأن أتمكن من مساعدته”.