رضا عبد العال: غياب زيزو وإمام عاشور في مصلحة الأهلي

كشف رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، عن رأيه في غياب لاعبي الأهلي أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور في مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: “الصفقات الجديدة في الأهلي لازم تقعد احتياطي، وغياب إمام وزيزو سيصب في مصلحة الأهلي عشان كل ما تقلل النجوم واللعيبة اللي حاسة بنفسها دي الفريق هيبقى شكله أحسن”.

وأضاف: “في رأيي أن يتم الدفع بـ طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة بدل زيزو وإمام، ولازم الجميع يقبل يقعد إحتياطي لإن فين المردود في الخمس مباريات الماضية”.

وأعلن الكابتن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين غدًا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا وعمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ونيتس جراديشار ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف وحمزة عبد الكريم.