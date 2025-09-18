تعرف على قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

أعلن الكابتن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين غدًا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا وعمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ونيتس جراديشار ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف وحمزة عبد الكريم.