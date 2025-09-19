ياسر ريان: أداء الأهلي صادم والجماهير غير راضية عن المستوى

انتقد ياسر ريان، لاعب الأهلي السابق، المستوى الذي يقدمه الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن الأداء لم يلبِّ تطلعات جماهير القلعة الحمراء.



وقال ريان في تصريحات تلفزيونية مساء الخميس: «كنت أتوقع تحسناً في الأداء بعد تولي عماد النحاس المسؤولية الفنية، لكن الفريق ما زال يقدم عروضاً سلبية لا تليق باسمه وتاريخه».



وأضاف: «الأهلي يمر بظروف صعبة منذ مشاركته الأخيرة في كأس العالم للأندية، ولم يستعد عافيته حتى الآن، وهو ما انعكس بوضوح على نتائجه في الدوري الممتاز».



وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أن وجود الفريق في المركز السادس عشر بالدوري يُعد صدمة كبيرة لجماهيره، مشدداً على صعوبة المواجهة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، الذي يقدم مستويات قوية تحت قيادة مدربه علي ماهر.



واختتم ريان تصريحاته قائلاً: «الأهلي يحتاج إلى استعادة الروح والانتصارات سريعاً لتصحيح المسار وتجاوز هذه المرحلة الحرجة».