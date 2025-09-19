مجدي عبدالغني يحكي مشواره مع الأهلي: حصلت على جورب هدية من مصطفى عبده

كشف مجدي عبدالغني لاعب الأهلي الأسبق، عن حبه العميق للنادي الأحمر منذ صغره، موضحًا أنه من مواليد أواخر الخمسينات وأنه تابع الكرة في الستينات رغم أن الأهلي كان في أسوأ أحواله حينها، لكنه ظل عاشقًا للقلعة الحمراء.



وأضاف عبدالغني خلال حديثه في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أنه التحق بالأهلي عبر بوابة الاختبارات عام 1972 عندما كان عمره 14 عامًا، مشيرًا إلى أنه نجح في الاختبارات مع حسام البدري وشريف عبدالمنعم وتم تصعيده للفريق الأول عندما بلغ 18 عامًا.



وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أنه حصل على جورب هدية من مصطفى عبده الذي كان الأقرب للاعبين الشباب، مؤكدًا أن هذه الذكريات تعكس تعلقه الكبير بالنادي منذ بداياته.