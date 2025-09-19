مجدي عبد الغني: الأهلى لم يهنئنى بعيد ميلادي

تحدث مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي الأسبق، عن التحديات التي يواجهها أحيانًا من بعض الانتقادات والشكوك داخل النادي. مؤكدا أن حبه للنادي الأحمر وفياً منذ الصغر، ولم تتزعزعه أي خلافات أو هجوم داخلي.



وأشار خلال لقاء له في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إلى شعوره بالحزن نتيجة الهجوم الشخصي والتشكيك في قراراته أو آرائه، موضحًا أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي وليس مبررا للهجوم على شخصه، لكنه شدد على ضرورة أن يحافظ الأهلي على احترام رموزه وعدم السماح بالإساءة لهم، خاصة فيما يتعلق بالتهاني بمناسباتهم الشخصية أو تقدير إنجازاتهم.

وأضاف عبدالغني: "رغم كل الانتقادات، أظل وفياً للأهلي وأحمل له حبًا لا يتزعزع، وأتمنى أن يحافظ النادي دائمًا على وحدة الصف واحترام الجميع داخل المنظومة".



واختتم :" لابد من مسئولى الأهلى أن ينتفض عند إساءة أى شخص لمجدى عبد الغنى، والأهلى لم يهنئنى فى أى مرة بعيد ميلادى".