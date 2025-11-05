ترامب: الإغلاق الحكومي سبب خسارة «الجمهوريين» انتخابات الولايات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, اليوم الأربعاء إن خسائر الجمهوريين في انتخابات الولايات مساء الثلاثاء، تعود إلى استمرار إغلاق الحكومة وعدم تصدر ترامب نتائج الانتخابات، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلنت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب حاكم ولاية نيويورك بعد منافسة قوية مع الحاكم السابق أندرو كومو - الذي ترشح كمستقل - والجمهوري كورتيس سليوا.

وُلد ممداني ونشأ في كامبالا، عاصمة أوغندا، وانتقل إلى مدينة نيويورك مع عائلته في سن السابعة وهو ابن مخرج سينمائي مشهور وأستاذ بجامعة كولومبيا، التحق بمدرسة برونكس الثانوية للعلوم الحكومية، حيث شارك في تأسيس أول فريق كريكيت فيها.

حصل على درجة البكالوريوس في الدراسات الأفريقية من كلية بودوين عام ٢٠١٤، حيث أسس أول فرع لمنظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" حصل على الجنسية الأمريكية عام 2018.

قبل دخوله معترك السياسة، عمل ممداني منظمًا مجتمعيًا ومستشارًا في مجال منع حبس الرهن العقاري وفي نوفمبر 2020، انتُخب لعضوية مجلس ولاية نيويورك ممثلًا للدائرة السادسة والثلاثين، ليصبح أول أوغندي، وواحدًا من ثلاثة مسلمين فقط يشغلون هذا المنصب.