ارتفاع حصيلة ضحايا تحطّم طائرة شحن أمريكية إلى 18 قتيلاً ومصابًا

أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بشير، اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة شحن أمريكية إلى 7 قتلى، و11 مصابًا على الأقل.

واشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة UPS وتحطمت أثناء إقلاعها مساء الثلاثاء من مطار لويفيل، وصرح حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، بأن رحلة UPS رقم 2976 المتجهة من مطار لويفيل الدولي إلى هونولولو تعرضت لحادث "كارثي" حوالي الساعة 5:15 مساءً.

وتأثرت شركتان جنوب المطار مباشرة، هما شركة كنتاكي للبترول لإعادة التدوير وشركة Grade A Auto Parts، بالطائرة وحطامها.

وقال حاكم كنتاكي: "قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى نتمكن من إخلاء جميع الموظفين"، مضيفًا أنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى.

وأعلنت إدارة الصحة في جامعة لويفيل أن 10 مرضى تلقوا العلاج في مستشفياتها الأربعة بالمنطقة أمس الثلاثاء اثنان في حالة حرجة في وحدة الحروق بمستشفى جامعة لويفيل بوسط المدينة، ومن المتوقع نجاة الثمانية الآخرين.

صرح بشير بأن الطائرة كانت تحمل 38 ألف جالون من الوقود، وأن تأثيرها على العديد من الشركات في مسارها قد يُسبب مشكلة بيئية.

وقال: "إذا كان هناك ملجأ في مكان ما، يُرجى اتباعه".