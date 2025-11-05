قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إذا كانت لك حاجة عند الله.. «الإفتاء»: بهذا العمل تجد مطلبك
ترامب: الإغلاق الحكومي سبب خسارة «الجمهوريين» انتخابات الولايات
لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها
لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة
للي بيفهموا في الكورة .. «الغندور» يطرح تساؤلًا لجمهور الأهلي
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوى بتمريض القاهرة.. اليوم
حكم الانتقال في كفارة اليمين من الإطعام عند العجز إلى الصيام
عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟
ارتفاع حصيلة ضحايا تحطّم طائرة شحن أمريكية إلى 18 قتيلاً ومصابًا
تحذير عاجل من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة
دعاء للميت بعد الفجر .. بـ 14 كلمة تبشره الملائكة في قبره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا تحطّم طائرة شحن أمريكية إلى 18 قتيلاً ومصابًا

تحطم طائرة شحن أمريكية
تحطم طائرة شحن أمريكية
قسم الخارجي

أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بشير، اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة شحن أمريكية إلى 7 قتلى، و11 مصابًا على الأقل.

واشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة UPS وتحطمت أثناء إقلاعها مساء الثلاثاء من مطار لويفيل، وصرح حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، بأن رحلة UPS رقم 2976 المتجهة من مطار لويفيل الدولي إلى هونولولو تعرضت لحادث "كارثي" حوالي الساعة 5:15 مساءً. 

وتأثرت شركتان جنوب المطار مباشرة، هما شركة كنتاكي للبترول لإعادة التدوير وشركة Grade A Auto Parts، بالطائرة وحطامها. 

وقال حاكم كنتاكي: "قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى نتمكن من إخلاء جميع الموظفين"، مضيفًا أنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى.

وأعلنت إدارة الصحة في جامعة لويفيل أن 10 مرضى تلقوا العلاج في مستشفياتها الأربعة بالمنطقة أمس الثلاثاء اثنان في حالة حرجة في وحدة الحروق بمستشفى جامعة لويفيل بوسط المدينة، ومن المتوقع نجاة الثمانية الآخرين.

صرح بشير بأن الطائرة كانت تحمل 38 ألف جالون من الوقود، وأن تأثيرها على العديد من الشركات في مسارها قد يُسبب مشكلة بيئية.

وقال: "إذا كان هناك ملجأ في مكان ما، يُرجى اتباعه".

تحطم طائرة شحن أمريكية تحطم طائرة شحن تحطم طائرة ولاية كنتاكي الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

آمال ماهر

الإعلامي ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس

ترشيحاتنا

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

بالصور

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها

قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان

صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة من داخل السيارة.. مزيج من الجرأة والفخامة|شاهد

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

دراسة صادمة .. مُكملات غذائية تؤثر على الدماغ والسلوك بنسبة 28%

كيف تؤثر مكملات أوميجا 3 على العدوانية ؟
كيف تؤثر مكملات أوميجا 3 على العدوانية ؟
كيف تؤثر مكملات أوميجا 3 على العدوانية ؟

فيديو

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد