مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في تحطم طائرة شحن أمريكية

تحطمت طائرة شحن كبيرة تابعة لشركة UPS على متنها ثلاثة أشخاص وانفجرت أمس الثلاثاء أثناء إقلاعها من مطار في لويزفيل بولاية كنتاكي، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل غطى المنطقة.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطائرة تحطمت حوالي الساعة 5:15 مساءً أثناء إقلاعها من مطار دولي في لويزفيل بولاية كنتاكي، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأظهر فيديو ألسنة اللهب على الجناح الأيسر للطائرة وسحابة من الدخان ثم ارتفعت الطائرة قليلاً عن الأرض قبل أن تتحطم وتنفجر كرة نارية هائلة كما كشف الفيديو عن أجزاء من سقف مبنى ممزق بجوار نهاية المدرج.

صرح حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، لوكالة أسوشيتد برس: "نعلم بوجود إصابات.. لا نعرف بعد عدد الوفيات، لكننا نطلب من جميع سكان كنتاكي الدعاء للضحايا".

وأضاف بشير: "لقد أثار الحادث استجابة واسعة النطاق، بما في ذلك من الشرطة ووكالات الإطفاء، وبسبب النيران، اضطر بعض المستجيبين إلى الاختباء خلف أشياء مختلفة".

وأوضح: "لا يزال الوضع خطيرًا للغاية مع وجود مواد قابلة للاشتعال أو مواد قابلة للانفجار".