مكتب نتنياهو: التعرف على جثة الرقيب المختطف إيتاي تشين

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء التعرف على جثة الرقيب المختطف إيتاي تشين، والتي تسلمتها دولة الاحتلال مساء أمس.

وقال مكتب نتنياهو في بيان "أبلغ ممثلو جيش الاحتلال الإسرائيلي عائلة الرقيب إيتاي تشين، رقيب سلاح المدرعات، المرحوم، بعودته إلى إسرائيل واستكمال إجراءات التعرف عليه".

وأضاف البيان أن الحكومة والمؤسسة بأكملها المعنية بالمفقودين والأسرى في دولة إسرائيل عازمة وملتزمة وتعمل بلا كلل من أجل إعادة جميع رهائننا الساقطين للدفن اللائق في بلدهم.

وطالب البيان حركة حماس بالوفاء بالتزاماتها تجاه الوسطاء وإعادة الأسرى الذين سقطوا في إطار تنفيذ الاتفاق، مؤكدا "لن نتنازل عن هذا ولن ندخر أي جهد حتى نعيد جميع الرهائن الذين سقطوا، واحدًا تلو الآخر".