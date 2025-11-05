قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تورم الساقين وكدمات اليد.. هل يخفي البيت الأبيض حقيقة مرض ترامب بعد زيارة غامضة للمستشفى؟

كدمات على يد ترامب
تجنبت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، يوم الثلاثاء الرد على أسئلة حول سبب خضوع الرئيس ترامب لتصوير بالرنين المغناطيسي خلال زيارته الأخيرة لمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.

وعندما سُئلت عن سبب إجراء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي في أكتوبر، قالت: "سأتحقق من ذلك لاحقًا"، بحسب ما أفادت به صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية.

وأشارت ليفيت إلى تقرير أصدره طبيب ترامب بعد الزيارة التي استغرقت ثلاث ساعات لمركز والتر ريد وأوضح التقرير أن الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا يتمتع "بصحة ممتازة، ويُظهر أداءً قويًا في القلب والأوعية الدموية والرئتين والجهاز العصبي والجسدي".

وقالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض: "كان هذا موعدًا للمتابعة، وقد قدمنا ​​تقريرًا مفصلًا للفحص، ويسعدني تقديمه لكم مرة أخرى، ويمكنني الاستفسار أكثر".

وعندما سُئلت عن سبب عدم إصدار البيت الأبيض لمزيد من المعلومات حول صحة الرئيس ترامب، أجابت: "كما قلت، سأتحقق من ذلك لاحقًا". 

أثار ترامب الأسبوع الماضي تساؤلات جديدة حول صحته عندما كشف علنًا أنه خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي مطلع الشهر الماضي.

كانت هذه الزيارة الطبية هي الثانية هذا العام لترامب، الذي خضع أيضًا لفحص طبي شامل في أبريل وكان من غير المعتاد أن يعود إلى المستشفى لإجراء المزيد من العمل، لأن معظم الرؤساء لا يخضعون إلا لفحص واحد سنويًا.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء سفرهم إلى اليابان: "خضعتُ لتصوير بالرنين المغناطيسي. كان ممتازًا"، مضيفا "أعطيتكم النتائج الكاملة. أجرينا تصويرًا بالرنين المغناطيسي، والجهاز، كما تعلمون، كل شيء كان مثاليًا".

ورفض ترامب الإفصاح عن سبب خضوعه لتصوير بالرنين المغناطيسي، قائلًا للصحفيين إنه ينبغي عليهم "سؤال الأطباء".

وأشار إلى أن أطباءه قدموا للصحفيين ملخصًا "شاملًا للغاية" لفحصه، لكن البيت الأبيض لم يكشف بعد عن سبب الزيارة ولم يقدم سوى تفاصيل قليلة.

وقال ترامب: "أعتقد أنهم أعطوك نتيجة حاسمة للغاية - لم يسبق لأحد أن قدم لك تقارير مثل التي قدمتها لك. ولو لم أكن أعتقد أنها ستكون جيدة، لكنت أبلغتك بالسلبية. لن أترشح. سأفعل شيئًا. لكن الطبيب قال إن بعض التقارير من أفضل التقارير التي رأوها على الإطلاق، من أفضل التقارير التي رأوها في حياتهم".

أعلن البيت الأبيض أن ترامب خضع لفحص في يوليو بسبب تورم في ساقيه، وشُخِّص بقصور وريدي مزمن، وهي حالة لا تعمل فيها الصمامات داخل أوردة معينة بشكل صحيح، مما يسمح بتراكم الدم.

كما يعاني ترامب من كدمات في يده اليمنى، وقد سعى لإخفائها بالمكياج.

تورم الساقين كدمات اليد البيت الأبيض مرض ترامب زيارة غامضة للمستشفى الرنين المغناطيسي مركز والتر ريد

