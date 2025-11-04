نائبة أمين الناتو تؤكد أهمية تعزيز الجاهزية المجتمعية لمواجهة التحديات المستقبلية

أكدت نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) رادميلا شيكِرينسكا، الأهمية المتزايدة لرفع مستوى الوعي والاستعداد والمرونة داخل مجتمعات دول الحلف في مواجهة التحديات غير المتوقعة.



وقالت شيكِرينسكا -في كلمتها الافتراضية خلال المؤتمر الأول للتخطيط المدني لحلف الناتو الذي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة السويدية استوكهولم- إن على الحلف أن "يجمع بين الأشخاص والدول والمؤسسات المناسبة لضمان أفضل استعداد لمجتمعاتنا أمام ما قد لا يُتوقع"، مشيدةً بنموذج الدفاع الشامل المعتمد في السويد الذي يدمج بين الدفاعين العسكري والمدني لجعل المرونة مسؤولية شاملة للحكومة والمجتمع بأسره.



وأوضحت نائبة الأمين العام أن التخطيط المدني يشكّل ركيزة أساسية في دمج الخطط المدنية والعسكرية داخل الناتو، مشيرة إلى أن قمة الحلف في لاهاي كانت قد أقرت رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، منها ما يصل إلى 1.5% مخصصة للاستثمارات المتعلقة بالدفاع والأمن، بما في ذلك حماية البنية التحتية الحيوية والشبكات وضمان الجاهزية المدنية والمرونة الوطنية.



تركزت مناقشات المؤتمر على تعزيز التعاون بين القطاعات المدنية والعسكرية وضمان التكامل بين خطط الدفاع وخطط تعزيز المرونة، بمشاركة أكثر من 200 خبير ومسؤول من الدول الأعضاء والشركاء وممثلين عن الصناعة.



وخلص المؤتمر إلى أهمية زيادة التنسيق بين الجهود الدفاعية والمدنية لتقوية قدرات الناتو على الصمود والاستجابة السريعة، وضمان جاهزية الحلف في مواجهة التحديات المستقبلية.