إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد مشاجرة مع طليقته في أحد الفنادق | تفاصيل
رسالة واحدة تؤدي لاختراق حسابك.. تفاصيل خدعة «الربط الخفي» في واتساب
الزمالك خارج السباق.. حامد حمدان بين الأهلي وبيراميدز والحسم خلال أسبوع
ماذا يحدث في أول ليلة من رجب؟.. 10 عجائب أبرزها في الرزق والفرج
الكاف: الكونغولي «ندالا» حكمًا لافتتاح أمم أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر
كشفت حقيقة الاتهامات الأخيرة.. بدرية طلبة: الشعب المصري على قلبي وهو سبب نجاحي |فيديو
مدرب زيمبابوي: منتخب مصر قوة كبيرة في إفريقيا.. ولا نخاف محمد صلاح ومرموش
الخلافات تضرب الجماعة الإرهابية.. اشتباكات بالأيدي بين قيادات التنظيم الإخواني للسيطرة على الأموال
بدأ تسويقه .. تحركات الأهلي لتدعيم الدفاع تفتح الباب لرحيل أشرف داري | تفاصيل
أسرار المقابر الجنائزية.. بعثة أثرية إسبانية تكشف قطع فخارية نادرة في قبة الهوا غرب أسوان
بنهاية 2025.. بوتين يكشف عن شرطه الأساسي لإنهاء الحرب الأوكرانية
«فيفا» يحكم إفريقيا .. تفاصيل قرارات «كاف» المُفاجئة بشأن البطولات القارية |فيديو
محافظات

أخبار أسوان: مؤتمر للقوى الكهربائية.. ورصد مُخالفات.. وإجراءات لإنجاح المنطقة الصناعية والتأمين الصحى الشامل

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها ..

محافظ أسوان: تهيئة البيئة المناسبة لإنجاح منظومة العمل بالمنطقة الصناعية بالعلاقى

فقد أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تقديم الدعم الكامل وكافة التسهيلات الممكنة وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاح منظومة العمل بالمنطقة الصناعية بالعلاقى لما تمتلكه من مقومات وعناصر متميزة وتنوع رائد للأنشطة حيث يتم العمل وفق خطة ورؤية تنقسية وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وأيضاً مع هيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كافة المطالب طبقاً للإمكانيات المتاحة بما يساهم فى تحويلها لمنطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى مما يجعلها مؤهلة لتعزيز دورها كقاطرة للتنمية الصناعية بالمحافظة .

جهود متنوعة

محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة

عقب رصد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته الصباحية لقيام إحدى الشركات الخاصة بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة بالمنطقة الجبلية المتاخمة لحى الصداقة الجديدة .

أعطى المحافظ توجيهاته الفورية للإدارة العامة للمخلفات البلدية بضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة ، والتحفظ عليها بعد قيام الشركة بنقل هذه النفايات من المنشآت الطبية الخاصة للطريق العام مخالفة لمواد القانون رقم ( 202 لسنة 2020 ) الخاص بإدارة المخلفات ولائحته التنفيذية.

نائب محافظ أسوان يفتتح مؤتمر الشرق الأوسط لنظم القوى الكهربائية ..صور

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإفتتاح فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط لنظم القوى الكهربائية فى دورة إنعقاده الـ26، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة، فضلاً عن نخبة متميزة من العلماء والباحثين والخبراء ورجال الصناعة ، والقيادات التنفيذية المختصة .


تدخل عاجل من محافظ أسوان لتلبية مطالب المترددين على وحدة الرقيقين الصحية

تدخل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشكل عاجل لتلبية مطالب المترددين على وحدة الرقيقين الصحية بمركز إدفو، التى تمثلت فى تحديث ملفاتهم قبل نهاية العام ، وفتح ملفات جديدة للمستفيدين الجدد ، والحصول على التكوين الأسرى للمستحقين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

التمريض

كوثر محمود: مطالب التمريض ليست فئوية بل تتعلق بالأمن القومي وصحة المواطن

نشأت الديهي

نشأت الديهي يهاجم الإخوان بسبب انتقادهم صفقة الغاز

عمرو اديب

عمرو أديب ينعي سمية الألفي بكلمات مؤثرة على الهواء

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

