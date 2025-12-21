أخبار أسوان: مؤتمر للقوى الكهربائية.. ورصد مُخالفات.. وإجراءات لإنجاح المنطقة الصناعية والتأمين الصحى الشامل

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها ..

محافظ أسوان: تهيئة البيئة المناسبة لإنجاح منظومة العمل بالمنطقة الصناعية بالعلاقى

فقد أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تقديم الدعم الكامل وكافة التسهيلات الممكنة وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاح منظومة العمل بالمنطقة الصناعية بالعلاقى لما تمتلكه من مقومات وعناصر متميزة وتنوع رائد للأنشطة حيث يتم العمل وفق خطة ورؤية تنقسية وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وأيضاً مع هيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كافة المطالب طبقاً للإمكانيات المتاحة بما يساهم فى تحويلها لمنطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى مما يجعلها مؤهلة لتعزيز دورها كقاطرة للتنمية الصناعية بالمحافظة .

جهود متنوعة

محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة

عقب رصد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته الصباحية لقيام إحدى الشركات الخاصة بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة بالمنطقة الجبلية المتاخمة لحى الصداقة الجديدة .

أعطى المحافظ توجيهاته الفورية للإدارة العامة للمخلفات البلدية بضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة ، والتحفظ عليها بعد قيام الشركة بنقل هذه النفايات من المنشآت الطبية الخاصة للطريق العام مخالفة لمواد القانون رقم ( 202 لسنة 2020 ) الخاص بإدارة المخلفات ولائحته التنفيذية.

نائب محافظ أسوان يفتتح مؤتمر الشرق الأوسط لنظم القوى الكهربائية ..صور

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإفتتاح فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط لنظم القوى الكهربائية فى دورة إنعقاده الـ26، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة، فضلاً عن نخبة متميزة من العلماء والباحثين والخبراء ورجال الصناعة ، والقيادات التنفيذية المختصة .



تدخل عاجل من محافظ أسوان لتلبية مطالب المترددين على وحدة الرقيقين الصحية

تدخل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشكل عاجل لتلبية مطالب المترددين على وحدة الرقيقين الصحية بمركز إدفو، التى تمثلت فى تحديث ملفاتهم قبل نهاية العام ، وفتح ملفات جديدة للمستفيدين الجدد ، والحصول على التكوين الأسرى للمستحقين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .