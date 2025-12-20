تدخل عاجل من محافظ أسوان لتلبية مطالب المترددين على وحدة الرقيقين الصحية

تدخل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشكل عاجل لتلبية مطالب المترددين على وحدة الرقيقين الصحية بمركز إدفو، التى تمثلت فى تحديث ملفاتهم قبل نهاية العام ، وفتح ملفات جديدة للمستفيدين الجدد ، والحصول على التكوين الأسرى للمستحقين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

يأتى هذا التدخل السريع فى أعقاب انتشار شائعات مغلوطة بين بعض المستفيدين بشأن توقف الخدمات الطبية إعتباراً من يناير المقبل ، وعدم قيام بعض الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب المعاشات بسداد الإشتراكات الشهرية المحصلة لصالح المنظومة .

وفى هذا الإطار كلف محافظ أسوان فرع هيئة التأمين الصحى الشامل بقيادة الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الفرع بسرعة التحرك الميدانى والتعامل الفورى مع هذه الواقعة بما يضمن إنهاء التكدس داخل الوحدة وتقديم الخدمة الطبية والإدارية للمواطنين دون أى معوقات .

جهود متنوعة

وناشد المحافظ مواطنى أسوان عدم الإنسياق وراء الشائعات، والحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة ، وخاصة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة للتفاعل المباشر مع أى شكاوى جماهيرية ، وإتخاذ الحلول الفورية لها .

كما وجه فرع التأمين الشامل فريق عمل متخصص من إدارة المنافذ للتعامل مع التكدس داخل وحدة الرقيقين حيث تم تعريف المواطنين بضوابط وآليات التحديث الدورى للملفات ، والتعامل الفورى مع الملفات المتراكمة، وإستقبال وفرز وتنظيم طلبات تحديث البيانات ، وطباعة التكوين الأسرى للمستفيدين المستحقين ، والمتابعة مع أخصائى المالية بالمركز التكنولوجى، إلى جانب فتح ملفات جديدة للمستفيدين الجدد وتنظيم حركة الدخول والخروج داخل الوحدة .

وأسفرت هذه الإجراءات السريعة والمنسقة عن إنهاء حالة التكدس والزحام خلال ساعة واحدة فقط من بدء العمل، وعودة الإنضباط الكامل داخل وحدة الرقيقين الصحية فى نموذج عملى يعكس جدية المحافظة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استدامة منظومة التأمين الصحى الشامل وأداء خدماتها بالشكل المطلوب.