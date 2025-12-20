قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
9 شركات عالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا
الرئيس السيسي لرؤساء الوفود الأفريقية: مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدخل عاجل من محافظ أسوان لتلبية مطالب المترددين على وحدة الرقيقين الصحية

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تدخل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشكل عاجل لتلبية مطالب المترددين على وحدة الرقيقين الصحية بمركز إدفو، التى تمثلت فى تحديث ملفاتهم قبل نهاية العام ، وفتح ملفات جديدة للمستفيدين الجدد ، والحصول على التكوين الأسرى للمستحقين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

يأتى هذا التدخل السريع فى أعقاب انتشار شائعات مغلوطة بين بعض المستفيدين بشأن توقف الخدمات الطبية إعتباراً من يناير المقبل ، وعدم قيام بعض الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب المعاشات بسداد الإشتراكات الشهرية المحصلة لصالح المنظومة .

وفى هذا الإطار كلف محافظ أسوان فرع هيئة التأمين الصحى الشامل بقيادة الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الفرع بسرعة التحرك الميدانى والتعامل الفورى مع هذه الواقعة بما يضمن إنهاء التكدس داخل الوحدة وتقديم الخدمة الطبية والإدارية للمواطنين دون أى معوقات .

جهود متنوعة

وناشد المحافظ مواطنى أسوان عدم الإنسياق وراء الشائعات، والحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة ، وخاصة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة للتفاعل المباشر مع أى شكاوى جماهيرية ، وإتخاذ الحلول الفورية لها .

كما وجه فرع التأمين الشامل فريق عمل متخصص من إدارة المنافذ للتعامل مع التكدس داخل وحدة الرقيقين حيث تم تعريف المواطنين بضوابط وآليات التحديث الدورى للملفات ، والتعامل الفورى مع الملفات المتراكمة، وإستقبال وفرز وتنظيم طلبات تحديث البيانات ، وطباعة التكوين الأسرى للمستفيدين المستحقين ، والمتابعة مع أخصائى المالية بالمركز التكنولوجى، إلى جانب فتح ملفات جديدة للمستفيدين الجدد وتنظيم حركة الدخول والخروج داخل الوحدة .

وأسفرت هذه الإجراءات السريعة والمنسقة عن إنهاء حالة التكدس والزحام خلال ساعة واحدة فقط من بدء العمل، وعودة الإنضباط الكامل داخل وحدة الرقيقين الصحية فى نموذج عملى يعكس جدية المحافظة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استدامة منظومة التأمين الصحى الشامل وأداء خدماتها بالشكل المطلوب.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

الزمالك

إحنا بنلعب بلي ولا إيه؟ .. عمرو الدردير يسخر من إيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

الزيادة السكانية

برلماني: الزيادة السكانية تعرقل مسيرة الإصلاح الاقتصادي

رجال المرور

غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة طبقا لقانون المرور

السوق العقاري

فوضى العقارات تحت قبة البرلمان.. تشريع جديد لحماية المشترين من تأخر تسليم الوحدات

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد