محافظ أسوان: تهيئة البيئة المناسبة لإنجاح منظومة العمل بالمنطقة الصناعية بالعلاقى

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تقديم الدعم الكامل وكافة التسهيلات الممكنة وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاح منظومة العمل بالمنطقة الصناعية بالعلاقى لما تمتلكه من مقومات وعناصر متميزة وتنوع رائد للأنشطة حيث يتم العمل وفق خطة ورؤية تنقسية وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وأيضاً مع هيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كافة المطالب طبقاً للإمكانيات المتاحة بما يساهم فى تحويلها لمنطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى مما يجعلها مؤهلة لتعزيز دورها كقاطرة للتنمية الصناعية بالمحافظة .

جاء ذلك أثناء الإجتماع الذى حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، ووفد جمعية المستثمرين برئاسة سطوحى مصطفى ، والذى شهد عرض حزمة من الموضوعات والتحديات الملحة داخل المنطقة ، والمتعلقة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى.

الدعم الكامل

إلى جانب مناقشة آليات الوضع الآمنى لمواجهة حالات السرقات ، مع تم التطرق إلى موقف توصيل الخدمات والمرافق لـ 40 مصنع بما يساهم فى دعم تشغيلها وتوسعتها خلال الفترة المقبلة .

وفى ضوء النهج الجديد للدولة الهادف إلى الإستثمار الأمثل للمناطق الصناعية وتعظيم العوائد الإقتصادية منها ، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وخلال الإجتماع وجه محافظ أسوان إلى عقد إجتماع تنسيقى عاجل يضم مسئولى الجهات التنفيذية المعنية وذلك لعرض جميع المطالب والإحتياجات الخاصة بالمستثمرين ، ووضع حلول فورية لها بما يضمن الإسراع فى تنفيذ الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة داخل المنطقة الصناعية بالعلاقى .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الدولة تضع ملف الصناعة فى مقدمة أولوياتها ، وأن محافظة أسوان تعمل على توفير مناخ داعم ومحفز للإستثمار بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.