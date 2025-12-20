وزير الخارجية: لا أمن بدون تنمية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية شهد توافقا بين روسيا وأفريقيا نحو مزيد من تعزيز وتطوير العلاقات والتشاور على المستوى السياسي .

وقال بدر عبد العاطي في كلمته في مؤتمر صحفي، :" توافق على التحضير على عقد القمة الروسية الأفريقية في عام 2026 ".

وتابع بدر عبد العاطي :" من أهم مخرجات العمل على مراجعة وتقييم خطة العمل بين روسيا وأفريقيا والعمل الدؤوب على التحضير لخطة عمل جديدة في الفترة من 2026 وحتى 2029 ".

واكمل بدر عبد العاطي :" توافقنا على المبادئ التي تحكم النظام الدولي وأهمها احترام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ".

ولفت بدر عبد العاطي :" هناك ارتباط بين الامن والاستقرار والتنمية، ولا أمن بدون تنمية ولا تنمية مستدامة بدون أمن ".