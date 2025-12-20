قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لدعم مجتمع الأعمال.. المالية: لا زيادة في الضرائب الفترات المقبلة
انقلاب أتوبيس ركاب وإصابة 14 شخصا بطريق العاشر من رمضان
التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا
سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025 .. تحرك جديد
إيمى سمير غانم تبحث عن عروسة لزوجها حسن الرداد
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة
الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
توك شو

بحضور نظيرة الروسي.. وزير الخارجية يكشف موقف مصر من القضية الفلسطينية

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، موضحا أنه في الفترة الأخيرة تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، ونعمل على إعادة الإعمار الذي كان محط إعجاب العالم.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي المنقعد الآن والمذاع على فضائية اكسترا نيوز، بحضور وزير الخارجية الروسي،  أن مداولات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية شهدت إشادة واسعة بالدور المصري المحوري في دعم وتعزيز هذه الشراكة.

وقال عبدالعاطي إن انخراط الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءه مع الوزراء الأفارقة كان محل تقدير كبير من جميع المشاركين.

تدشين القمة الأفريقية الروسية

وأضاف وزير الخارجية أن مصر كانت صاحبة السبق في تدشين القمة الأفريقية الروسية الأولى عام 2019 في مدينة سوتشي، خلال رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى أن المؤتمر سيعقبه استكمال الجلسات.

الدكتور بدر عبد العاطي الدولة الفلسطينية وقف إطلاق النار

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

