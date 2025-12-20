بحضور نظيرة الروسي.. وزير الخارجية يكشف موقف مصر من القضية الفلسطينية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، موضحا أنه في الفترة الأخيرة تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، ونعمل على إعادة الإعمار الذي كان محط إعجاب العالم.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي المنقعد الآن والمذاع على فضائية اكسترا نيوز، بحضور وزير الخارجية الروسي، أن مداولات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية شهدت إشادة واسعة بالدور المصري المحوري في دعم وتعزيز هذه الشراكة.

وقال عبدالعاطي إن انخراط الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءه مع الوزراء الأفارقة كان محل تقدير كبير من جميع المشاركين.

تدشين القمة الأفريقية الروسية

وأضاف وزير الخارجية أن مصر كانت صاحبة السبق في تدشين القمة الأفريقية الروسية الأولى عام 2019 في مدينة سوتشي، خلال رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى أن المؤتمر سيعقبه استكمال الجلسات.