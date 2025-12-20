وزير الخارجية: الشراكة الأفريقية الروسية نموذج قائم على التعاون لصالح الجانبين

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مؤتمرًا صحفيًا في ختام فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، الذي عُقد في العاصمة القاهرة؛ وذلك بحضور نظيره الروسي.

الحوار والتعاون بين الدول

وأشار وزير الخارجية إلى أن انعقاد هذا المؤتمر جاء في سياق دولي وإقليمي بالغ التعقيد، مما جعل من الحوار والتعاون بين الدول الأفريقية وروسيا أمرًا بالغ الأهمية في هذا التوقيت.

الشراكة بين أفريقيا وروسيا

وأعرب الوزير عن أن الشراكة بين أفريقيا وروسيا تمثل نموذجًا ناجحًا قائمًا على التعاون المثمر الذي يعود بالنفع على الجانبين؛ كما أكد أن المؤتمر قد أتاح فرصة هامة لتعزيز فرص التعاون بين روسيا والقارة الأفريقية في مختلف المجالات.

مواجهة الإرهاب ودعم استقرار الدول

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري شهد توافقًا قويًا بين الدول المشاركة على عدد من المبادئ الرئيسية، أبرزها مواجهة الإرهاب ودعم استقرار الدول، وكذلك تعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية.

تحقيق التنمية المستدامة

وأكدت مصر استعدادها الكامل، عبر عدد من مؤسساتها، للانخراط في أطر تعاون ثلاثي مع الشركاء الدوليين بهدف خدمة مصالح قارة أفريقيا وتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها.

حل القضية الفلسطينية

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية على أن الدول المشاركة اتفقت على أن حل القضية الفلسطينية لا بد أن يقوم على أساس "حل الدولتين" كأرضية لتحقيق السلام الدائم.

تطوير التعاون المشترك

وأعلن الوزير أيضًا عن العمل الجاري للتحضير للقمة الروسية الأفريقية القادمة، مشددًا على أنها ستسهم في تعزيز جهود التنمية والاستقرار في القارة، وتطوير التعاون المشترك بين روسيا والدول الأفريقية في المستقبل.