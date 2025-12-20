قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل فى مصنع الغزل بالفيوم
رفع المكافأة لمبلغ ضخم.. إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بفرمان الكاف
على غرار أوروبا.. كاف يقرر إقامة بطولة جديدة| تفاصيل
أبو ريدة: تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية للكرة وأولوية لإعداد المنتخبات الوطنية
ضحايا مدنيون وقصف مستمر.. غزة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة
الشتاء يطرق الأبواب.. الأرصاد تكشف موعد البداية وأبرز ملامح الطقس خلال الأشهر المقبلة
دعاء استقبال شهر رجب.. ردد هذه الأدعية المباركة
محافظات

نائب محافظ أسوان يفتتح مؤتمر الشرق الأوسط لنظم القوى الكهربائية ..صور

محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإفتتاح فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط لنظم القوى الكهربائية فى دورة إنعقاده الـ26، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة، فضلاً عن نخبة متميزة من العلماء والباحثين والخبراء ورجال الصناعة ، والقيادات التنفيذية المختصة .

وأكد محافظ أسوان، فى كلمته التى ألقاها نائبه، على أهمية المؤتمر بإعتباره أحد أكبر وأهم المؤتمرات المتخصصة فى مجال هندسة الطاقة الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط ، الذى يعقد تحت رعاية منظمة IEEE العالمية تلك المؤسسة العريقة التى تمثل مرجعية دولية لوضع المعايير والمواصفات القياسية فى علوم الهندسة والتكنولوجيا.

ولفت إلى أن إنعقاد هذا المؤتمر فى محافظة أسوان يحمل دلالات عميقة فأسوان كانت وستظل رمزًا للطاقة والتنمية ، ومركزاً وطنياً رائداً فى إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة ، وهو الذى يتجسد على أرض الواقع فى مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان / وأيضاً مشروعات أبيدوس 1 و 2 للطاقة الشمسية بقرية فارس ، فهذه المشروعات تضيف للشبكة القومية أكثر من ألفين ميجا وات، كما تسهم هذه المشروعات الكبرى بشكل مباشر فى دعم الإقتصاد الوطنى.

مؤتمر علمى

وأشار نائب محافظ أسوان إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتى أيضاً للتأكيد على الاهتمام العالمى المتزايد بقضايا الطاقة الكهربائية وتطوير نظم القوى، والربط بين البحث العلمى والتطبيق الصناعى، وخاصة فى ظل المشاركة الواسعة للنخبة المتميزة من العلماء والباحثين والخبراء ورجال الصناعة من مختلف دول العالم مما يجعله منصة علمية دولية لتبادل الخبرات، وطرح أحدث الأبحاث، ومناقشة الحلول المبتكرة التى تسهم فى تطوير قطاع الطاقة ودعم مسارات التنمية الشاملة.

وهو النهج الذى تشهده الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم البحث العلمى والتعاون الدولى بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ، وبما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية فى مجالات الطاقة والهندسة والتكنولوجيا.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

