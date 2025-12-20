قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بتوقيت القاهرة .. صدى البلد ينشر الجدول الكامل لمباريات بطولة أمم أفريقيا

بطولة أمم أفريقيا
بطولة أمم أفريقيا
عبدالحكيم أبو علم

نطلق غدا في المغرب النسخة ال35 لبطولة الأمم الأفريقية التي تستمر حتي 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

ويكشف صدي البلد مواعيد دور المجموعات بالكامل بتوقيت القاهرة 

- الأحد 21  ديسمبر:

المجموعة الأولى

  المغرب - جزر القمر (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط) 9 مساءا 

- الإثنين 22  ديسمبر:

المجموعة الأولى

4 عصرا ..مالي - زامبيا (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء)

المجموعة الثانية

7 مساء ..جنوب إفريقيا - أنجولا (الملعب الكبير في مراكش)

10 مساء مصر - زمبابوي (الملعب الكبير في أغادير)

- الثلاثاء 23 ديسمبر:

المجموعة الرابعة

2.30 ظهرا ..   جمهورية الكونغو الديموقراطية - بنين (ملعب البريد في الرباط)

5  مساء السنغال - بوتسوانا (الملعب الكبير في طنجة)

المجموعة الثالثة

7.30 مساء ..نيجيريا - تنزانيا (المركب الرياضي في فاس)

10 مساء تونس - أوغندا (الملعب الأولمبي في الرباط)

- الأربعاء 24  ديسمبر:

المجموعة الخامسة

2.30 ظهرا .. بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء)

5 مساء .. الجزائر - السودان (ملعب ولي العهد مولاي الحسن في الرباط)

المجموعة السادسة

7.30 مساء  ساحل العاج - موزامبيق (الملعب الكبير في مراكش)

10 مساء .. الكاميرون - الجابون (الملعب الملعب الكبير في أغادير)

- الجمعة 26  ديسمبر:

المجموعة الثانية

2.30 ظهرا  أنجولا - زمبابوي (الملعب الكبير في مراكش)

5 مساء ..مصر - جنوب إفريقيا (الملعب الكبير في أغادير)

المجموعة الأولى

7.30 مساء .. زامبيا - جزر القمر (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء)

10 مساءا  المغرب - مالي (ملعب الامير مولاي عبدالله في الرباط)

- السبت 27  ديسمبر:

المجموعة الرابعة

2.30 ظهرا بنين - بوتسوانا (الملعب الأولمبي في الرباط)

5 مساء  السنغال - جمهورية الكونغو الديموقراطية (الملعب الكبير في طنجة)

المجموعة الثالثة

7.30 مساء  أوغندا - تنزانيا (ملعب البريد في الرباط)

10 مساء نيجيريا - تونس (المركب الرياضي في فاس)

- الأحد 28  ديسمبر:

المجموعة السادسة

2.30 ظهرا ..الجابون - موزامبيق (الملعب الكبير في أغادير)

10 مساء  ساحل العاج - الكاميرون (الملعب الكبير في مراكش)

المجموعة الخامسة

5 مساء غينيا الاستوائية - السودان (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء)

7.30 مساء ..الجزائر - بوركينا فاسو (ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن في الرباط)

- الإثنين ديسمبر:

المجموعة الثانية

6 مساء ..أنجولا - مصر (الملعب الكبير في أغادير)

6 مساء ..زمبابوي - جنوب إفريقيا (الملعب الكبير في مراكش)

المجموعة الأولى

9 مساء ..زامبيا - المغرب (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط)

9 مساء ..جزر القمر - مالي (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء)

- الثلاثاء 30  ديسمبر:

المجموعة الثالثة

 6 مساء ..أوغندا - نيجيريا (المركب الرياضي في فاس)

6 مساءا ..تنزانيا - تونس (الملعب الأولمبي في الرباط)

المجموعة الرابعة

9مساء بوتسوانا - جمهورية الكونغو الديموقراطية (ملعب البريد في الرباط)

9 مساء بنين - السنغال (الملعب الكبير في طنجة)

- الأربعاء 31  ديسمبر:

المجموعة الخامسة

6 مساء ..غينيا الاستوائية - الجزائر (ملعب ولي العهد مولاي الحسن في الرباط)

6 مساء ..السودان - بوركينا فاسو (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء)

المجموعة السادسة

9 مساء .. الجابون - ساحل العاج (الملعب الكبير في مراكش)

9 مساء موزامبيق - الكاميرون (الملعب الكبير في أغادير)

دور الـــ16  

- السبت 3  يناير:

6 مساء.. أول المجموعة الرابعة - ثالث الثانية أو الخامسة أو السادسة (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37)

9 مساء ..ثاني المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثالثة (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38)

- الأحد 4  يناير:

6 مساء ) أول المجموعة الأولى - ثالث الثالثة أو الرابعة أو الخامسة (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط) (المباراة رقم 39)

9 مساء  ثاني الثانية - ثاني السادسة (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40)

- الإثنين 5  يناير:

6 مساء .. أول المجموعة الثانية - ثالث الأولى أو الثالثة أو الرابعة (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41)

9 مساءا أول المجموعة الثالثة - ثالث الأولى أو الثانية أو السادسة (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42)

- الثلاثاء 6 يناير:

6 مساء ..أول المجموعة الخامسة - ثاني الرابعة (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43)

9 مساء ..أول السادسة - ثاني الخامسة (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44)

دور الـــ8 

- الجمعة 9  يناير:

6 مساء .. الفائز في المباراة رقم 38 - الفائز في المباراة رقم 37 (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 45)

9 مساء ..الفائز في المباراة رقم 40 - الفائز في المباراة رقم 39 (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط) (المباراة رقم 46)

- السبت 10 يناير:

6 مساء ..  الفائز في المباراة رقم 43 - الفائز في المباراة رقم 42 (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 47)

9 مساء...الفائز في المباراة رقم 41 - الفائز في المباراة رقم 44 (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 48)

* نصف النهائي:

- الأربعاء 14 يناير:

7 مساء ..الفائز في المباراة رقم 45 - الفائز في المباراة رقم 48 (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 49)

10 مساء ...الفائز في المباراة رقم 47 - الفائز في المباراة رقم 46 (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط) (المباراة رقم 50)

* تحديد المركز الثالث:

- السبت 17 يناير:

6 مساء ... الخاسر في المباراة رقم 49 - الخاسر في المباراة رقم 50 (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 51)

* المباراة النهائية:

- الأحد 18 يناير:

9مساء .. الفائز في المباراة رقم 49 - الفائز في المباراة رقم 50 (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط) (المباراة رقم 52)

بطولة أمم أفريقيا كرة القدم منتخب مصر مصر المغرب

