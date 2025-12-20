قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لدعم مجتمع الأعمال.. المالية: لا زيادة في الضرائب الفترات المقبلة
انقلاب أتوبيس ركاب وإصابة 14 شخصا بطريق العاشر من رمضان
التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا
سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025 .. تحرك جديد
إيمى سمير غانم تبحث عن عروسة لزوجها حسن الرداد
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة
الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
رياضة

الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، تزداد التكهنات حول قدرة محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، على قيادة الفراعنة نحو منصة التتويج القارية، في بطولة قد تُشكل الفرصة الأخيرة للنجم العالمي لرفع كأس الأمم مع منتخب بلاده.

محمد صلاح، الذي حقق كل ما يُمكن تحقيقه على مستوى الأندية في القارة الأوروبية والعالم، لا يزال يبحث عن اللقب القاري الأهم مع المنتخب الوطني، ورغم وصوله مع الفراعنة إلى نهائي كأس الأمم مرتين عامي 2017 و2021، إلا أن الحلم ظل مؤجلًا في انتظار لحظة التتويج.

اقتراب عمره الكروي من مراحله المتقدمة

ومع اقتراب عمره الكروي من مراحله المتقدمة، يرى البعض أن نسخة 2025 قد تكون الفرصة الأبرز وربما الأخيرة أمام محمد صلاح للتتويج ببطولة أمم إفريقيا، خاصة في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب، إلى جانب حالة النضج الفني والخبرة التي اكتسبها عبر سنوات الاحتراف في أوروبا.

جيل واعد

ويخوض المنتخب المصري النسخة المقبلة من البطولة تحت قيادة فنية جديدة وطموحة، وسط توقعات بظهور جيل واعد قادر على دعم صلاح في مهمة البحث عن اللقب الغائب منذ عام 2010، مما يزيد من آمال الجماهير في تحقيق حلم طال انتظاره.

محمد صلاح يدخل البطولة المقبلة وهو صاحب رصيد 61 هدفًا دوليًا، كأكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ الفراعنة، ويظل التتويج بالبطولة القارية هو اللقب الأهم والأقرب لقلوب المصريين، وهو ما يجعل الأنظار مسلطة على قائده داخل وخارج الملعب خلال النسخة المرتقبة.

الأعوام تمضي، والتاريخ لا ينتظر أحدًا، لكن جماهير الكرة المصرية والعربية لا تزال تثق في قلب فريقها النابض محمد صلاح ليكتب الفصل الأخير من القصة، ويُهدي مصر اللقب الثامن في تاريخها، ويخلّد اسمه على المستوى الدولي كما خلّده بالفعل على الساحة الأوروبية.

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
