بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا
سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025 .. تحرك جديد
إيمى سمير غانم تبحث عن عروسة لزوجها حسن الرداد
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة
الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
إحالة 3 المتهمين بهتك عرض فتاتين للجنايات..الضحية الثانية: خطفونا واعتدوا علينا جنسا
بتوقيت القاهرة .. صدى البلد ينشر الجدول الكامل لمباريات بطولة أمم أفريقيا
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر

إنبي
إنبي
حسام الحارتي

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة إنبي وطلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العاصمة مصر.

يخوض إنبي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : رضا السيد.
خط الدفاع : حازم تمساح – أحمد كالوشا – هشام عادل – محمد حمدي.
خط الوسط : مصطفى شكشك – مودي ناصر – سيد سعيد – أحمد كفتة.
خط الهجوم : محمد شريف حتحوت – يوسف أوبابا.

بينما يخوض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى عماد السيد

خط الدفاع: خالد عوض – أحمد علاء – محمد فتح الله – حامد الجابري.

خط الوسط : علي حمدي – حسام السويسي – غيث المدادحة.
خط الهجوم : محمد عاطف – إسماعيل أوجورو- رجب عمران.

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

