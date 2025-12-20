تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة إنبي وطلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العاصمة مصر.

يخوض إنبي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : رضا السيد.

خط الدفاع : حازم تمساح – أحمد كالوشا – هشام عادل – محمد حمدي.

خط الوسط : مصطفى شكشك – مودي ناصر – سيد سعيد – أحمد كفتة.

خط الهجوم : محمد شريف حتحوت – يوسف أوبابا.

بينما يخوض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى عماد السيد

خط الدفاع: خالد عوض – أحمد علاء – محمد فتح الله – حامد الجابري.

خط الوسط : علي حمدي – حسام السويسي – غيث المدادحة.

خط الهجوم : محمد عاطف – إسماعيل أوجورو- رجب عمران.