50 تحالفًا وشركة يشاركون في تطوير مطار الغردقة.. ومصر للطيران ترفع جاهزيتها | تفاصيل
استراتيجية الدولة للكلاب الضالة.. حل مُستدام يُحافظ على التوازن البيئي في مصر | تفاصيل
منتخب مصر بين التحدّي والضغط.. «التابعي» يوضح خطة النجوم للفوز بأمم إفريقيا: «معانا لاعيبة تقال»
خلافات أسرية كشفت الجانب المظلم بحياته.. كواليس أزمة إبراهيم سعيد مع طليقته بعد تبادل الاتهامات وإخلاء سبيله
تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وفينيسيا اعتباراً من 2026
أعلى سعر دولار اليوم 21-12-2025
جيش الاحتلال يُنهي مهامه في الخط الأصفر جنوب غزة.. ويحل اللواء 188 محله
ماذا تفعل في أول ليلة من رجب؟.. اغتنم 170 دقيقة لن تتكرّر قبل عام
نقاط القوة والضعف.. «التابعي» يحذر: خط دفاع مصر قبل أمم إفريقيا ليس في أفضل حالاته
أرسنال يحسم مواجهة إيفرتون 1-0 في لقاء اتسم بالندية بالدوري الإنجليزي
ريال مدريد يتخطى «إشبيلية» بثنائية ويشعل صراع الصدارة في الليجا
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد مشاجرة مع طليقته في أحد الفنادق | تفاصيل
أعلن سفير مصر في روما، بسام راضي، التوصل إلى اتفاق بين شركة مصر للطيران وإدارة مطار ماركو بولو بمدينة فينيسيا لتدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وفينيسيا اعتباراً من عام 2026.

وأوضح أن الخط الجديد سيتيح رحلتين أسبوعياً في المرحلة الأولى، وذلك يومي الجمعة والاثنين، على أن يتم تشغيله بإحدى الطائرات الحديثة التي ستتسلمها مصر للطيران خلال الأشهر المقبلة من شركتي بوينج وإيرباص.

وأشار إلى أن تدشين هذا الخط يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور مصر للطيران في إيطاليا وأوروبا بشكل عام، كما يوفر وصولاً مباشراً ومريحاً للمسافرين الإيطاليين إلى القاهرة.

إضافة إلى الرحلات المنتظمة القائمة بين القاهرة وعدد من المدن الإيطالية

وأضاف أن خط فينيسيا – القاهرة يأتي إضافة إلى الرحلات المنتظمة القائمة بين القاهرة وعدد من المدن الإيطالية، حيث يتم تشغيل رحلتين يومياً بين القاهرة وروما، إلى جانب زيادة الرحلات بين القاهرة وميلانو إلى ثلاث رحلات يومياً، فضلاً عن مفاوضات جارية بين مصر للطيران وشركة إيتا الإيطالية لتدشين خطوط مشتركة بنظام «كو شير» بما يسهم في زيادة حركة السفر بين مدن البلدين.

وأكد أن التوسع في شبكة الخطوط الجوية بين مصر وإيطاليا يستهدف دعم حركة السياحة، في ظل الزيادة القياسية في أعداد السائحين الإيطاليين الوافدين إلى مصر خلال العام الجاري، التي تجاوزت مليون سائح سنوياً، مع توقعات بمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير وتنوع المقاصد السياحية على مستوى محافظات الجمهورية.
 

