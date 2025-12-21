تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وفينيسيا اعتباراً من 2026

أعلن سفير مصر في روما، بسام راضي، التوصل إلى اتفاق بين شركة مصر للطيران وإدارة مطار ماركو بولو بمدينة فينيسيا لتدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وفينيسيا اعتباراً من عام 2026.

وأوضح أن الخط الجديد سيتيح رحلتين أسبوعياً في المرحلة الأولى، وذلك يومي الجمعة والاثنين، على أن يتم تشغيله بإحدى الطائرات الحديثة التي ستتسلمها مصر للطيران خلال الأشهر المقبلة من شركتي بوينج وإيرباص.

وأشار إلى أن تدشين هذا الخط يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور مصر للطيران في إيطاليا وأوروبا بشكل عام، كما يوفر وصولاً مباشراً ومريحاً للمسافرين الإيطاليين إلى القاهرة.

إضافة إلى الرحلات المنتظمة القائمة بين القاهرة وعدد من المدن الإيطالية

وأضاف أن خط فينيسيا – القاهرة يأتي إضافة إلى الرحلات المنتظمة القائمة بين القاهرة وعدد من المدن الإيطالية، حيث يتم تشغيل رحلتين يومياً بين القاهرة وروما، إلى جانب زيادة الرحلات بين القاهرة وميلانو إلى ثلاث رحلات يومياً، فضلاً عن مفاوضات جارية بين مصر للطيران وشركة إيتا الإيطالية لتدشين خطوط مشتركة بنظام «كو شير» بما يسهم في زيادة حركة السفر بين مدن البلدين.

وأكد أن التوسع في شبكة الخطوط الجوية بين مصر وإيطاليا يستهدف دعم حركة السياحة، في ظل الزيادة القياسية في أعداد السائحين الإيطاليين الوافدين إلى مصر خلال العام الجاري، التي تجاوزت مليون سائح سنوياً، مع توقعات بمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير وتنوع المقاصد السياحية على مستوى محافظات الجمهورية.

