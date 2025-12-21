جيش الاحتلال يُنهي مهامه في الخط الأصفر جنوب غزة.. ويحل اللواء 188 محله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أنهى مهامه في منطقة الخط الأصفر جنوب قطاع غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات فريق القتال التابع للواء كفير، بقيادة فرقة غزة (143)، والتي عملت خلال الشهرين الأخيرين في منطقة الخط الأصفر، أنهت مهمتها وغادرت القطاع، لتحل محلها قوات اللواء 188.

وأضاف البيان: "خلال نشاطها، وبالتعاون مع مقاتلي وحدة يهلوم، عثرت القوات ودمّرت مئات البنى التحتية، من بينها مسار تحت أرضي بطول يقارب كيلومترين، ومسار إضافي بطول مئات الأمتار في منطقة خان يونس. إضافة إلى ذلك، تم تحييد نحو 20 مسلحًا من المنظمات العاملة في أنحاء قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن قوات جيش الاحتلال، بقيادة المنطقة الجنوبية، منتشرة في الميدان وفق إطار اتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري.

وفي سياق متصل، اتفقت الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا، التي تضطلع بدور الوساطة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، مساء اليوم، على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة بهدف تسريع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وجاء ذلك في ختام محادثات عقدت في مدينة ميامي الأمريكية، جمعت وزراء خارجية الدول الأربع مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وأكد البيان المشترك الالتزام الكامل بجميع بنود خطة ترامب للسلام في غزة، مع دعوة الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها وتجنب أي خطوات من شأنها تقويض الاتفاق.

من جانبه، قال ويتكوف إن الاجتماع خُصص لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة، والاستعدادات العملية للانتقال إلى المرحلة الثانية، موضحًا أن المرحلة الأولى أحرزت تقدمًا ملموسًا شمل توسيع إدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة جثامين المحتجزين، والانسحاب الجزئي لقوات الاحتلال من مناطق في القطاع.