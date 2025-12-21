قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
50 تحالفًا وشركة يشاركون في تطوير مطار الغردقة.. ومصر للطيران ترفع جاهزيتها | تفاصيل
استراتيجية الدولة للكلاب الضالة.. حل مُستدام يُحافظ على التوازن البيئي في مصر | تفاصيل
منتخب مصر بين التحدّي والضغط.. «التابعي» يوضح خطة النجوم للفوز بأمم إفريقيا: «معانا لاعيبة تقال»
خلافات أسرية كشفت الجانب المظلم بحياته.. كواليس أزمة إبراهيم سعيد مع طليقته بعد تبادل الاتهامات وإخلاء سبيله
تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وفينيسيا اعتباراً من 2026
أعلى سعر دولار اليوم 21-12-2025
جيش الاحتلال يُنهي مهامه في الخط الأصفر جنوب غزة.. ويحل اللواء 188 محله
ماذا تفعل في أول ليلة من رجب؟.. اغتنم 170 دقيقة لن تتكرّر قبل عام
نقاط القوة والضعف.. «التابعي» يحذر: خط دفاع مصر قبل أمم إفريقيا ليس في أفضل حالاته
أرسنال يحسم مواجهة إيفرتون 1-0 في لقاء اتسم بالندية بالدوري الإنجليزي
ريال مدريد يتخطى «إشبيلية» بثنائية ويشعل صراع الصدارة في الليجا
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد مشاجرة مع طليقته في أحد الفنادق | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يُنهي مهامه في الخط الأصفر جنوب غزة.. ويحل اللواء 188 محله

غزة جوع وإبادة ودمار كامل
غزة جوع وإبادة ودمار كامل
محمد على

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أنهى مهامه في منطقة الخط الأصفر جنوب قطاع غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات فريق القتال التابع للواء كفير، بقيادة فرقة غزة (143)، والتي عملت خلال الشهرين الأخيرين في منطقة الخط الأصفر، أنهت مهمتها وغادرت القطاع، لتحل محلها قوات اللواء 188.

وأضاف البيان: "خلال نشاطها، وبالتعاون مع مقاتلي وحدة يهلوم، عثرت القوات ودمّرت مئات البنى التحتية، من بينها مسار تحت أرضي بطول يقارب كيلومترين، ومسار إضافي بطول مئات الأمتار في منطقة خان يونس. إضافة إلى ذلك، تم تحييد نحو 20 مسلحًا من المنظمات العاملة في أنحاء قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن قوات جيش الاحتلال، بقيادة المنطقة الجنوبية، منتشرة في الميدان وفق إطار اتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري.

وفي سياق متصل، اتفقت الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا، التي تضطلع بدور الوساطة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، مساء اليوم، على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع المقبلة بهدف تسريع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وجاء ذلك في ختام محادثات عقدت في مدينة ميامي الأمريكية، جمعت وزراء خارجية الدول الأربع مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وأكد البيان المشترك الالتزام الكامل بجميع بنود خطة ترامب للسلام في غزة، مع دعوة الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها وتجنب أي خطوات من شأنها تقويض الاتفاق.

من جانبه، قال ويتكوف إن الاجتماع خُصص لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة، والاستعدادات العملية للانتقال إلى المرحلة الثانية، موضحًا أن المرحلة الأولى أحرزت تقدمًا ملموسًا شمل توسيع إدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة جثامين المحتجزين، والانسحاب الجزئي لقوات الاحتلال من مناطق في القطاع.

جيش الاحتلال مهام الخط الأصفر غزة قطاع غزة كفير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

ترشيحاتنا

التمريض

كوثر محمود: مطالب التمريض ليست فئوية بل تتعلق بالأمن القومي وصحة المواطن

نشأت الديهي

نشأت الديهي يهاجم الإخوان بسبب انتقادهم صفقة الغاز

عمرو اديب

عمرو أديب ينعي سمية الألفي بكلمات مؤثرة على الهواء

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد