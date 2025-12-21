نقاط القوة والضعف.. «التابعي» يحذر: خط دفاع مصر قبل أمم إفريقيا ليس في أفضل حالاته

أبدى بشير التابعي، نجم الكرة المصرية السابق، تخوفه من مستوى خط دفاع منتخب مصر قبل بطولة أمم إفريقيا.



وقال “التابعي” في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج «الكلاسيكو» على قناة «أون»:

"الدفاع ليس في أفضل حالاته، لكنه ليس سيئًا. لو كان محمد عبدالمنعم موجودًا، كان سيحدث فرقًا، وإصابته ستؤثر بالتأكيد".

وأضاف: "ياسر إبراهيم ليس الخيار الأمثل، ورامي كذلك. وكابتن حسام يمكن أن يعوّض بعض النقص إذا ساعده أحد لاعبي خط الوسط".

وتابع: "رامي وياسر هما الأقرب لقيادة خط الدفاع، أما حسام عبدالمجيد فبعيد ومتهور ولا يُعتمد عليه".

وأشار التابعي إلى أن "خالد صبحي أقرب للعب من محمد إسماعيل، أما الأخير فلا يمكن الحكم عليه بعد لأنه لم يكتسب الخبرة بعد، ولن يكون له دور كبير".

وأكمل: "حمدي فتحي لا يصلح للعب في الدفاع، مكانه الطبيعي هو خط الوسط".