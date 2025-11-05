خطوة غير مسبوقة منذ عقود .. ترامب يلتقي أحمد الشرع في البيت الأبيض

كشفت المتحدثة الرسمية بإسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، مساء الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزك الاجتماع بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، يوم الاثنين المقبل، موضحة أن هذه الزيارة تأتي في إطار "جهود ترامب من أجل السلام في العالم".

وأشارت ليفيت إلى أن ترامب كان في الشرق الأوسط، واتخذ قرارا تاريخيا برفع العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية للسلام، وأعتقد أن (واشنطن) ترى إحراز تقدم جيد على هذا الصعيد في ظل القيادة السورية الجديدة.

وستكون هذه الزيارة الأولى لأحمد الشرع إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الفائت في نيويورك، حيث أصبح أول رئيس سوري منذ عام 1967 يُلقي كلمة أمام المنظمة الدولية.

وأجرى الشرع سلسلة من الزيارات الخارجية منذ توليه السلطة في دمشق عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي 2024.

وكان ترامب ألغى جزء كبير من العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، في لقائه الأول بالشرع بالرياضي خلال القمة الأمريكية الإسلامية التي عقدت في مايو الماضي.