الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول الفخار المصري القديم بين الصناعة والصيانة

اثار
اثار
أحمد عبد القوى

في إطار اهتمام جامعة القاهرة بدعم البحث العلمي وتنمية مهارات الباحثين والطلاب، نظم قسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، بالتعاون مع قسم ترميم الآثار غير العضوية، ندوة اليوم الواحد بعنوان "الفخار المصري القديم بين الصناعة والصيانة"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محسن صالح، عميد كلية الآثار، والأستاذة الدكتورة سلوى كامل، رئيس قسم الآثار المصرية القديمة، والأستاذة الدكتورة وفاء أنور، رئيس قسم ترميم الآثار غير العضوية.

افتتحت فعاليات الندوة بكلمات ترحيبية ألقاها كل من عميد الكلية ورئيس قسم الآثار المصرية القديمة ورئيس قسم ترميم الآثار غير العضوية، أكدوا خلالها أهمية التكامل بين الدراسات الأثرية وعلوم الترميم والصيانة، ودور البحث العلمي المتخصص في إعادة قراءة الفخار المصري القديم بوصفه مصدرا معرفيا يعكس الجوانب الاقتصادية والحضارية والتقنية للمجتمع المصري عبر العصور، إلى جانب إبراز أحدث المناهج العلمية والتقنيات الحديثة في دراسة وصيانة الآثار الفخارية، بما يسهم في إعداد كوادر بحثية قادرة على الربط بين الجانب النظري والتطبيقي، ومواكبة التطورات العلمية في مجالي الآثار والترميم.

ووجهت الأستاذة الدكتورة سلوى كامل رئيس القسم الشكر لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وعميد الكلية، تقديرا لدعمهم المستمر لفعاليات قسم الآثار المصرية وندواته العلمية، سواء التي ينظمها القسم منفردا أو بالتعاون مع الأقسام الأخرى، كما وجهت الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم على جهودهم العلمية، وللحضور من الباحثين والمهتمين.

وتضمنت الندوة ثلاث جلسات علمية، استهلت الجلسة الأولى ببحث تناول "مشكلة تاريخ الفخار من خلال المناظر التصويرية"، للأستاذ الدكتور محمود إبراهيم حسين، أعقبه عرض علمي حول "تأثير تقنيات الصناعة على حفظ أو تلف الفخار الأثري"، للباحث محمد مصطفى إبراهيم.

وشهدت الجلسة بحثا بعنوان "مدلولات حضارية لأنماط من فخار الحضارة الدلمونية"، قدمه الأستاذ الدكتور علاء الدين عبد المحسن شاهين، تلاه بحث بعنوان "تقنيات مميزة للخزف عبر التاريخ"، قدمته الباحثة فاتن عبد الفتاح، ثم عرض بحث "تصنيف الفخار بواسطة الحاسوب"، للباحث أسامة إبراهيم.

واختتمت الجلسة الأولى بورقة علمية حول "البلاطات الخزفية بين تقنية الصناعة والترميم"، للدكتورة الشيماء عبد الرحيم.

وفي الجلسة الثانية، تناولت الدكتورة إيمان السيد  "فخار ما قبل التاريخ وما قبل الأسرات في مصر"، أعقبها ورقة علمية للدكتور حمدي محمد حول "دور المواد النانوية في تقوية وحماية الفخار الأثري". كما ناقشت الدكتورة فوزية عبد الله في بحثها "توابيت دير البلح وبيسان بفلسطين بين الماضي والحاضر"، بينما استعرضت الباحثة سارة نبيل في ورقتها "استخدام المواد النانوية في تحسين خصائص خلطات استكمال الآثار الفخارية"، واختتمت الجلسة ببحث للدكتور عبد الله سعيد بعنوان "فخار مواقع التعدين بصحراء مصر الشرقية".

وفي ختام الندوة، شهدت الفعاليات مناقشات علمية موسعة أسفرت عن عدد من التوصيات، قام بعرضها الأستاذ الدكتور محمود إبراهيم حسين، كما جرى تكريم السادة المشاركين والباحثين تقديرا لمشاركاتهم العلمية.

اثار كلية مصر

