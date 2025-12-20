مستشفى النجوم| تامر مجدي يشعر بالدوخة بعد زفافه.. ومحيي إسماعيل يصاب بـ جلطة

شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة ولعل من أبرزها تامر مجدي، محيي إسماعيل، جليلة محمود.

ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية مؤخرا.

تامر مجدي

كشف الفنان تامر مجدي عن تفاصيل ما تعرض له من أزمة صحية شديدة أسفرت عن دخوله المستشفى فور انتهاء حفل زفافه.

وقال تامر مجدي في تصريح خاص لـ"صدى البلد": “عند دخولى الشقة فور انتهاء حفل الزفاف؛ شعرت بمغص شديد وذهبت إلى المستشفى، وحصلت على محاليل وحقن، والطبيب المعالج كتب لي بعض الأدوية”.

وأضاف تامر مجدي: “عدت إلى المنزل في نفس اليوم، وأنا حاليا بحالة صحية أفضل، وكنت أشعر ببعض الدوخة، وأصبت في أصابع يدي، ولكن الحمد لله أنا بخير، وبطمئن الناس كلها إني بخير”.

تامر مجدي

طارق الأمير

كشفت ابنة لمياء الأمير شقيقة الفنان طارق الأمير عن تطورات حالته الصحية بعد دخوله المستشفى بسبب أزمة قلبية.

وقالت ابنة لمياء الأمير فى تصريح خاص لصدى البلد: ان حالة طارق الأمير مازالت كما هي وليس هناك أى تحسن واضح، كما انه مازال فاقدا للوعي ولا يدرك من حوله رغم أن عينيه مفتوحتان.

وأضافت: السبب فى عدم تحسن حالته هو اصابته بميكروب داخل المستشفى وهو ما اثر سلبيا عليه ومازال على أجهزة التنفس وكان يحتاج الى شق حنجري الا ان هذا لا يمكن تنفيذه فى الفترة الحالية الا بعد تحسن حالته.

وكان يحيى الأمير طالب الجمهور بالدعاء لشقيقه الفنان طارق الأمير بعد دخوله المستشفى، ونشر صورة تجمعهما، وعلق عليها: “عن إيمان ويقين بأن الدعاء يغير الأقدار، فالرجاء الدعاء لأخي طارق الأمير عن ظهر غيب، فأسألك يا رب بكل اسم هو لك أن تنجيه وتعفو عنه وتشفيه شفاءً لا يغادر سقماً، ولا ترينا فيه سوءا أبداً، فهو في حالة حرجة جداً في العناية المركزة.”

طارق الأمير

محيي إسماعيل

كشف المخرج أشرف فايق، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل، مؤكدًا أنه ما زال يتلقى العلاج داخل المستشفى تحت رعاية قسم القلب.

وأوضح أشرف فايق أن الحالة الصحية للفنان مستقرة وبخير الحمد لله، لافتًا إلى أن محيي إسماعيل أكد بنفسه أنه أفضل من أمس.

وأشار إلى أنه رفض خروج محيي إسماعيل من المستشفى في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة استكمال تلقي العلاج والاطمئنان عليه بشكل كامل قبل السماح له بالمغادرة.

وأضاف أن الفنان محيي إسماعيل يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين، حيث يحرص على الاطمئنان عليه يوميًا كل من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب، والفنان محمود حميدة، والمخرج خالد جلال، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن.

محيي إسماعيل

هناء عطية

أطلقت المخرجة جميلة ويفي، ابنة السيناريست هناء عطية، نداء استغاثة بعد تدهور الحالة الصحية لوالدتها، على خلفية تعرضها لما وصفته باعتداء داخل أحد المستشفيات، حيث تتلقى العلاج.

وقالت جميلة ويفي، إن والدتها تعرضت للضرب من قبل بعض أفراد التمريض داخل المستشفى، ما أسفر عن إصابتها بكدمات واضحة في أنحاء متفرقة من جسدها.

وأضافت: "الممرضون ضربوا أمي، وجسمها كله أصبح أزرق، وعندما حاولت تصوير آثار الاعتداء، قامت إحدى الممرضات بالاعتداء عليّ".

جليلة محمود

أكدت الفنانة القديرة جليلة محمود، أن حالتها الصحية بدأت تتحسن بشكل كبير.

وقالت في تصريحات خاصة لصدى البلد: خرجت من المستشفى اليوم، وحاليا أستكمل علاجي في المنزل، ادعولي أتجاوز تلك المحنة الصحية، فمازال لدي مشاكل في التنفس.

وفي مداخلة هاتفية مؤثرة، كشف محمد المصري، نجل الفنانة القديرة جليلة محمود، عن تدهور الحالة الصحية لوالدته إثر إصابتها بـ “سدة رئوية” تسببت في صعوبة شديدة في التنفس.

وكشف المصري، نجل الفنانة جليلة محمود، أن والدته تعاني من صعوبة في التنفس نتيجة إصابتها بـ"سدة رئوية".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مؤثرة مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، أن والدته كانت تعاني منذ فترة من حساسية الصدر التي تطورت إلى ربو، إلا أن حالتها الصحية تدهورت فجأة في الأيام الأخيرة بسبب فيروس في الجو أثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي.

وأكد محمد المصري، أن الأطباء في مستشفى النزهة قاموا بتشخيص حالتها بأنها تعاني من "سدة رئوية"، وهو ما يعني عدم استجابة الرئة لعملية الشهيق والزفير بشكل طبيعي، ما استدعى توفير العناية المركزة لها.

أحمد فؤاد سليم

وكان كشف الفنان أحمد فؤاد سليم ايضًا عن تفاصيل الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرًا، بعد تعرضه لأزمة خطيرة في الشريان الأورطي.

وأوضح أحمد فؤاد سليم فى تصريحات صحفية: أن حالته وصلت إلى مرحلة حرجة بسبب اتساع الشريان وحدوث ارتشاح، الأمر الذي جعل الأطباء يفكرون في إجراء عملية جراحية كبرى تستلزم فتح الصدر بالكامل.