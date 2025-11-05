تحطم طائرة شحن أمريكية في مطار لويزفيل الدولي بولاية كنتاكي | تفاصيل

تحطمت طائرة شحن أمريكية تابعة لشركة UPS بعد ظهر يوم الثلاثاء بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار دولي في لويفيل بولاية كنتاكي، مما استدعى استجابة طارئة واسعة النطاق وإصدار أمر بالبقاء في المنازل في أنحاء المدينة.

أفادت الشركة في بيان لها بعد وقت قصير من الحادث: "أُبلغت UPS بحادث/حادثة تتعلق بإحدى طائراتنا في لويفيل ، كنتاكي".

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية بيانًا قالت فيه "تحطمت طائرة UPS الرحلة رقم 2976 حوالي الساعة 5:15 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء 4 نوفمبر، بعد إقلاعها من مطار دولي في لويفيل بولاية كنتاكي".

وأضافت "كانت طائرة ماكدونيل دوجلاس MD-11 متجهة إلى مطار دانيال ك. إينوي الدولي في هونولولو. ستجري إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقًا في الحادث. وسيقود المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق وسيقدم جميع المستجدات".

ووفقًا لمجلس مطار لويزفيل، تستجيب فرق الطوارئ لحادث تحطم طائرة بالقرب من مطار لويزفيل حيث تلقت شركة MetroSafe عدة بلاغات عن انفجار بالقرب من طريق Fern Valley وGrade Lane وأكدت شرطة منطقة لويزفيل وجود حريق وحطام في مكان الحادث.