حليف إيلون ماسك .. ترامب يعلن ترشيح «إسحاقمان» لقيادة وكالة ناسا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيحه لرائد الفضاء الخاص الملياردير جاريد إسحاقمان لمنصب مدير وكالة ناسا للفضاء.

وقال ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" : "يسرني هذا المساء أن أُرشّح جاريد إسحاقمان، رجل الأعمال المخضرم، والمُحسن، والطيار، ورائد الفضاء، لمنصب مدير ناسا".

وأضاف الرئيس الأمريكي "أن شغف جاريد بالفضاء، وخبرته كرائد فضاء، وتفانيه في دفع حدود الاستكشاف، وكشف أسرار الكون، والنهوض باقتصاد الفضاء الجديد، يجعله الخيار الأمثل لقيادة ناسا إلى عصر جديد وجريء، تهانينا لجاريد وزوجته مونيكا وطفليهما، ميلا وليف"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

إيلون ماسك

تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من سحب ترامب ترشيحه الأولي لإسحاقمان - حليف الملياردير إيلون ماسك - لنفس المنصب في مايو الماضي.

وقبل أسبوع واحد فقط من تأكيد تعيين إسحاقمان، نشر ترامب: "بعد مراجعة شاملة للارتباطات السابقة، أسحب ترشيح جاريد إسحاقمان لرئاسة ناسا سأعلن قريبًا عن مرشح جديد يُعنى بالمهمة، ويضع أمريكا في المقدمة في مجال الفضاء".

جاء سحب ترشيح إسحاقمان بعد أيام قليلة من مغادرة ماسك البيت الأبيض رسميًا، حيث تسبب دور الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس كـ"موظف حكومي خاص" يقود ما يُسمى بإدارة كفاءة الحكومة (دوج) في اضطراب الإدارة وإحباط بعض مساعدي ترامب.

لاحقًا، عيّن الرئيس شون دافي، وزير النقل الأمريكي، قائمًا بأعمال مدير ناسا، ريثما يتم اختيار رئيس دائم للوكالة.

في منشور تجديد منصبه، خاطب ترامب دافي بإيجاز، قائلاً: "لقد قام شون دافي بعمل رائع كمدير مؤقت للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)".

يحظى إسحاقمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Shift4 لمعالجة المدفوعات، بدعم واسع في قطاع الفضاء، لكنه أثار مخاوف المشرعين بشأن علاقاته مع ماسك وشركة سبيس إكس، حيث أنفق مئات الملايين من الدولارات كعميل أول في رحلات الفضاء الخاصة.