تهديد لتفوق إسرائيل العسكري.. صفقة أسلحة ضخمة بين ترامب وبن سلمان تغيّر موازين الشرق الأوسط |تفاصيل

كشفت وكالة رويترز للأنباء عن تطورات هامة بشأن صفقة أسلحة ضخمة بين الولايات المتحدة والسعودية، قبل أيام قليلة من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن خلال شهر نوفمبر الجاري.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس طلبا سعوديا لشراء ما يصل إلى 48 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35"، وأوضح المصدران أن الصفقة المحتملة بمليارات الدولارات تخطت عقبة رئيسية في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قبل زيارة ولي العهد السعودي.

وقالت رويترز إن من شأن هذه الصفقة أن تشكل تحولا كبيرا في السياسة، مما قد يؤدي إلى تغيير التوازن العسكري في الشرق الأوسط واختبار تعريف واشنطن للحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، حيث وجهت المملكة نداء مباشرا في وقت سابق من هذا العام إلى ترامب وكانت مهتمة منذ فترة طويلة بصفقة لوكهيد مارتن، وفقا لأحد المصادر ومسؤول أمريكي.

وتابعت رويترز "أفاد المسئول الأمريكي والشخص المطلع على المحادثات بأن البنتاجون يدرس حاليا إمكانية بيع 48 طائرة متطورة، ولم يعلن عن حجم الطلب أو حالته من قبل.

وكشف المسئولان بأنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد وهناك حاجة إلى عدة خطوات أخرى قبل الموافقة النهائية، بما في ذلك المزيد من الموافقات على مستوى مجلس الوزراء، وتوقيع ترامب وإخطار الكونجرس.