وزير العمل: إعادة تفعيل اتفاق إيفاد العمالة المصرية لـ إيطاليا

نظم القنصل وليد عثمان، قنصل عام مصر في ميلانو، لقاء وزير العمل محمد جبران، مع أعضاء الجالية المصرية في شمال إيطاليا، وذلك في ختام الزيارة الرسمية للوزير إلى الجمهورية الإيطالية.



يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الرعاية الكاملة والاهتمام اللازم.



واستهل القنصل العام وليد عثمان، اللقاء بالتأكيد على التزام أجهزة الدولة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية للإرتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء الجاليات المصرية بالخارج.



وأكد في هذا الصدد على الجهود المستمرة للبعثة لتطوير الخدمات القنصلية، وذلك بإطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالخدمات القنصلية يسهل على المواطنين حجز المواعيد المسبقة وعرض التفاصيل؛ بما يوفر الجهد والوقت للمواطنين أبناء الجالية المصرية في شمال إيطاليا.



واستعرض الوزير محمد جبران، مجمل نتائج زيارته إلى إيطاليا، والتي شملت الاتفاق على إعادة تفعيل اتفاق إيفاد العمالة المصرية لإيطاليا.



وأوضح الجهود الوطنية لرفع كفاءة العمالة المصرية وإتاحة فرص عمل كريمة وآمنة، فضلاً عن عرض فرص زيادة أعداد العمالة المصرية عالية التدريب الوافدة إلى إيطاليا، مشيراً إلى استعداد الجانب المصري لتدريب المتقدمين على مبادئ اللغة الإيطالية مقابل رفع القيود المفروضة على الهجرة الشرعية للعمالة المصرية، بما يسهم في دعم مصالح الجانبين وتحقيق المنفعة المتبادلة بين مصر وإيطاليا.



كما قام وزير العمل بالرد على الاستفسارات، واستمع الى شواغل أعضاء الجالية المصرية في شمال إيطاليا والتباحث بشأنها، خاصة المتعلقة برعاية حقوق العمالة المصرية في إيطاليا وبإمكانيات جذب المزيد من العمالة إلى سوق العمل الإيطالي.. مستعرضا فرص الاستثمار المتاحة في أرض الوطن.