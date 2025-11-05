قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويزي الإندونيسية بقوة 6.2 درجة

زلزال
زلزال
ضرب زلزال قوي جزيرة سولاويزي الإندونيسية يوم الأربعاء (5 نوفمبر)، مما أثار ذعرًا واسع النطاق بين السكان.

 ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية (BMKG)، بلغت قوة الزلزال 6.2 درجة على مقياس ريختر. 

وأكدت الوكالة عدم وجود خطر حدوث تسونامي عقب الهزات. وحتى الآن، لم تُبلغ عن أي إصابات أو أضرار جسيمة. 


تقع إندونيسيا استراتيجيًا بين قارتي آسيا وأستراليا على طول حدود المحيط الهادئ. 

تُشكل هذه المنطقة جزءًا من "حلقة النار" المعروفة، وهي منطقة زلزالية رئيسية مسؤولة عن حوالي 90% من الزلازل العالمية. 

زلزال قوي جزيرة سولاويزي جزيرة سولاويزي الإندونيسية تسونامي إندونيسيا زلزال في إندونيسيا زلزال إندونيسيا

دراسة صادمة .. مُكملات غذائية تؤثر على الدماغ والسلوك بنسبة 28%

لماذا يفاقم التوتر الشديد الإكزيما؟.. أسباب علمية تكشف العلاقة بين الضغط النفسي وتهيج الجلد

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

