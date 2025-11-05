أول امرأة تتولى المنصب.. فوز الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر بسباق حاكم فرجينيا

فازت أبيجيل سبانبرجر بمنصب حاكمة ولاية فرجينيا، مانحةً الديمقراطيين زمام السلطة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولاية.

خلال حملتها الانتخابية، ركزت سبانبرجر على توفير سبل العيش وخفض التكاليف لسكان فرجينيا في ظل أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بالإضافة إلى محاولات الرئيس دونالد ترامب إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية.

“سبانبرجر”، التي انتُخبت لعضوية مجلس النواب الأمريكي عام ٢٠١٨ في إطار موجة ديمقراطية غذتها ردود الفعل السلبية على ترامب، استغلت أيضًا الغضب الشعبي من إدارة ترامب.

يمنح فوزها الديمقراطيين دفعةً معنويةً قبل انتخابات التجديد النصفي، ويعزز اعتقاد البعض داخل الحزب بأن استراتيجية استعادة السلطة تتمثل في ترشيح ديمقراطيين معتدلين مثلها، يركزون بشكل ضيق على القضايا الاقتصادية، بحسب ما أفادت به صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

عملت “سبانبرجر” ضابطةً في وكالة المخابرات المركزية قبل انتخابها لعضوية الكونجرس، حيث كان سجلها الانتخابي ثنائي الحزب، وانتقدت زملاءها الديمقراطيين بسبب مواقفهم التقدمية مثل وقف تمويل الشرطة.

حصلت على تأييد جمعية فرجينيا الخيرية للشرطة، وهي مجموعة لم تدعم مرشحًا ديمقراطيًا لمنصب الحاكم منذ أكثر من عقد، إلى جانب جمهوريين بارزين، مثل النائبة الأمريكية السابقة باربرا كومستوك.

صرح حاكم ولاية ماريلاند، ويس مور، وهو ديمقراطي، في مقابلة: "هذه الانتخابات لا تعني فرجينيا فحسب، بل تعني هذا البلد أيضًا، لأنني أعتقد أنها إحدى الفرص الأولى لنا للتعبير عن رأينا حول ما إذا يتفق الناس مع التوجه الذي سلكته إدارة ترامب في هذا البلد".