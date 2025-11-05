عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

قبل عام، كان زهران ممداني شخصيةً سياسيةً غير معروفة أما الآن، فسيكون الاشتراكي الديمقراطي البالغ من العمر 34 عامًا أول عمدة مسلم لنيويورك، بشهرةٍ تتجاوز حدود المدينة، لتشمل أمريكا والعالم أجمع.

من هو زهران ممداني ؟

شهد زهران ممداني، صعودًا صاروخيًا وبفضل حضوره الذكي على وسائل التواصل الاجتماعي وحملته الشعبية التي حظيت باهتمام إعلامي واسع، قدّم ممداني نموذجًا يُحتذى به في حشد الناخبين التقدميين عبر الإنترنت، وهو الأمر الذي يتناقض مع مرشح الحرس القديم، حاكم الولاية السابق المدان أندرو كومو الذي ترشح كومو مستقلاً واستفاد من دعم المانحين فاحشي الثراء والشركات.

يمثل “ممداني” وكومو جناحين مختلفين تمامًا للحزب الديمقراطي الذي تتضاءل شعبيته على الصعيد الوطني؛ أحدهما غير محبوب على الإطلاق وغير مُلهم بشكل مثير للغضب، والآخر طموح ومثير للاهتمام بحق وقد أشار سكان نيويورك إلى رؤيتهم لأمريكا التي يجب أن يثقوا بها.

أصول زهران ممداني

وُلد ممداني ونشأ في كامبالا، عاصمة أوغندا، وانتقل إلى مدينة نيويورك مع عائلته في سن السابعة وهو ابن مخرج سينمائي مشهور وأستاذ بجامعة كولومبيا، التحق بمدرسة برونكس الثانوية للعلوم الحكومية، حيث شارك في تأسيس أول فريق كريكيت فيها.

حصل على درجة البكالوريوس في الدراسات الأفريقية من كلية بودوين عام ٢٠١٤، حيث أسس أول فرع لمنظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" حصل على الجنسية الأمريكية عام 2018.

قبل دخوله معترك السياسة، عمل ممداني منظمًا مجتمعيًا ومستشارًا في مجال منع حبس الرهن العقاري وفي نوفمبر 2020، انتُخب لعضوية مجلس ولاية نيويورك ممثلًا للدائرة السادسة والثلاثين، ليصبح أول أوغندي، وواحدًا من ثلاثة مسلمين فقط يشغلون هذا المنصب.

التقى الفنانة والرسامة وصانعة الخزف الأمريكية السورية راما دوجي عبر تطبيق مواعدة عام 2021، وتزوجا في حفل أقيم في قاعة المدينة في وقت سابق من هذا العام.

منذ الزلزال السياسي الذي أحدثه فوزه الحاسم في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لمنصب عمدة نيويورك في 24 يونيو، حظي زهران ممداني تدريجيًا بتأييد كبار الديمقراطيين - الوسطيين - في نيويورك، الذين طالما ساورهم القلق ومن بينهم نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، وحاكمة الولاية كاثي هوشول، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، إلى جانب تيار من المتبرعين الماليين الصغار، مُتصدرًا السباق بفارق كبير على أجندته الجريئة للقدرة على تحمل التكاليف.

بنشره مقاطع فيديو أنيقة ومبهجة، غالبًا ما تكون مضحكة، ولكنها دائمًا ما تكون في صميم الرسالة، على تيك توك وإنستجرام، اجتذب آلافًا من الشباب المتحمسين، والذين يُصوّتون لأول مرة، والمتطوعين إلى الحزب الديمقراطي.

بهذه الطريقة، أدار حملة انتخابية مُلهمة كان مُركّزًا تركيزًا شديدًا على أسعار الإيجارات وجودة حياة الناس، ورعاية الأطفال، والبقالة، وتبنّى سياساتٍ مثل زيادة الضرائب على أغنى أغنياء مدينة نيويورك، ورفع ضريبة الشركات، وتجميد أسعار إيجارات الشقق الثابتة.

كما اقترح رعاية أطفال شاملة، وحافلات مجانية الأجرة (يركبها هو بالفعل)، ومتاجر بقالة مملوكة للمدينة.

موقف ممداني من غزة وحقوق الفلسطينيين

في مواجهة حملة معارضة أثار اعتناق ممداني لعقيدته الإسلامية، ودفاعه عن غزة وحقوق الفلسطينيين، واستعداده للدفاع عن المهاجرين، وترًا حساسًا.

في الواقع، جعلت سياسات ممداني منه هدفًا لهجمات الجمهوريين، وفرصةً محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمؤسسة الديمقراطية، حيث يخشى منتقدوه من أن تتضرر قدرة نيويورك التنافسية في حال فوزه، ويرفضون أفكاره باعتبارها غير واقعية ومن غير المرجح أن تلقى قبولًا خارج نيويورك.

زهران ممداني عدو ترامب وإسرائيل

لكن انتقاده اللاذع لإسرائيل على مجازرها في غزة، وسياساته الاشتراكية الديمقراطية، حفّز الناخبين الشباب، مستغلاً غضبهم من عدم المساواة، وارتفاع الأسعار، والإحباط من الوسطية الديمقراطية.

ومع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني وحجب التمويل الفيدرالي التي تلوح في الأفق في نيويورك، وهجماته المتكررة على ممداني على وسائل التواصل الاجتماعي، سيكون لانتخابه عمدة المدينة الجديد تداعيات هائلة على مدينة نيويورك والحزب الديمقراطي عموماً.

لقد وُلد نجمه السياسي في لحظة اتسمت بالحماسة القومية البيضاء المتصاعدة والاستبداد المتنامي في عهد ترامب الثاني. لكن ممداني تمسك برسالته الأساسية المتمثلة في جعل الحياة في نيويورك أكثر يسراً، ومحاسبة إسرائيل. والآن، وضعه الناخبون في مقعد الرئاسة في أحد أبرز المناصب السياسية في أمريكا.