«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

شدّد الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، على أن أمن الحرمين وسلامة قاصديهما خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه.

وأوضح السديس في تصريحات صحفية أن المحافظة على الأمن واجب شرعي ومسئولية جماعية يشترك فيها الجميع لتحقيق المصالح العامة واستتباب الأمن في بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن السعودية أخذت على عاتقها رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وحماية أمنهما والحرص على سكينة قاصديهما.

وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعامل أحد رجال الأمن مع رجل وسيدة في الحرم المكي بطريقة عنيفة.

وأثار مقطع فيديو غضب الكثيرين، وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي، بعد توثيق اعتداء أحد رجال الأمن السعوديين على معتمر وزوجته داخل المسجد الحرام.