قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذير لـ قائدي السيارات
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان
وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سفيرة رومانيا: اختيارنا ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب تتويج لـ120 عامًا من العلاقات مع مصر
رئيس الوزراء يختتم زيارته للصعيد بعد افتتاح محطة "أوبيليسك" للطاقة الشمسية
يواصل التراجع .. أسعار الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم

هبوط سعر الدولار
هبوط سعر الدولار
علياء فوزى

واصل سعر الدولار تراجعه بمستهل تعاملات الأسبوع.

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الإثنين 12 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

انخفض سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك المصري الخليجي لنحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات لنحو 47.17 جنيه للشراء و 47.27 جنيه للبيع.

وبلغ  سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس لنحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، الشركة المصرفية العربية، مصر، الأهلي، ميد بنك، نكست) لنحو 47.12جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (المصرف العربي، التجاري الدولي CIB) 47.11جنيه للشراء و 47.21 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، الإسكندرية،  الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، قطر الوطني، البركة، كريدي أجريكول، العربي الأفريقي،التنمية الصناعية  ) لنحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (أبو ظبي التجاري، العقاري المصري العربي، التعمير والإسكان، الكويت الوطني ) لنحو 47.08 جنيه للشراء و 47.18 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأولى  لنحو  47.06 جنيه للشراء و47.17جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني مسجلا  47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك المركزي نحو 47.09 جنيه للشراء، و47.23جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين 

نحو 47.17 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين 

47.10 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر 

47.15 جنيه

سعر الدولار سعر الدولار اليوم متوسط سعر الدولار البنك المركزي البنك الاهلي

