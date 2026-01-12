حفر 34 بئرا جديدا.. أباتشي الأميريكية تستثمر 150 مليون دولار فى الغاز بمصر

وضعت شركة "أباتشي" الأميركية خطة لتوسعة نشاطها في مصر، عبر حفر 34 بئراً استكشافية وتنموية خلال عام 2026، باستثمارات تُقدّر بنحو 150 مليون دولار، بحسب "الشرق بلومبيرج".

واعتزمت "أباتشي" إضافة نحو 40 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى إنتاجها في مصر، عبر ربط ثلاث آبار جديدة في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية منتصف يناير الجاري.

جدير بالذكر أن مصر عبر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، رفعت سعر شراء الغاز المُستخرج حديثاً من حقول "أباتشي" بنسبة 61%، ليصل إلى 4.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بمتوسط 2.65 دولار في الاتفاقيات السابقة،

وتركز "أباتشي" عملياتها في مناطق امتياز النفط والغاز بالصحراء الغربية، من خلال شركة "خالدة" المشتركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

وارتفعت استثمارات "أباتشي" في قطاع البترول المصري إلى 2.7 مليار دولار خلال 2024، مقابل ملياري دولار في 2023، بينما يبلغ إجمالي إنتاجها من النفط الخام والغاز في مصر نحو 211 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، وفقاً للقوائم المالية للشركة.

كما تستهدف "أباتشي" مستويات إنتاج تصل لنحو نصف مليار قدم مكعب على الأقل من الغاز الطبيعي يومياً بنهاية العام الجاري.